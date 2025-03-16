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Киргизия и Туркмения создали совместную комиссию по вопросам транспорта, транзита и логистики
16:08 17.03.2025

Создана Совместная туркмено-кыргызская комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики

Расположенная на выгодном перекрестке Центральной Азии и Европы, наша страна ответственно подходит к развитию транспортно-логистических услуг между государствами региона и континента, модернизирует материально-техническую базу национальной транспортной инфраструктуры, последовательно наращивает международный транспортно-транзитный потенциал.

Так, Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев на прошедшем на минувшей неделе заседании Правительства доложил о ведущейся работе по развитию взаимодействия в сфере логистики между Туркменистаном и Кыргызской Республикой.

В частности, сообщалось о предпринимаемых мерах по созданию Совместной туркмено-кыргызской комиссии по вопросам транспорта, транзита и логистики, что будет способствовать дальнейшей активизации международных транспортных и транзитных коридоров по ряду направлений. В этой связи руководитель Агентства представил на рассмотрение главы государства соответствующее предложение.

Президент Сердар Бердымухамедов, одобрив предложение о составе вышеназванной комиссии с туркменской стороны, подчеркнул, что наша страна придает большое значение наращиванию транспортно-логистического сотрудничества с Кыргызской Республикой.

В этой связи следует отметить, что Туркменистан реализует ряд масштабных проектов по модернизации и комплексному развитию транспортной инфраструктуры в целях ускоренного развития национальной экономики. Осуществляется работа по реконструкции дорожных сетей страны, в дополнение к существующим, прорабатываются вопросы строительства новых магистралей, полным ходом идет создание международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток".

Туркменистан – важнейшее звено транспортно-коммуникационной системы Евразийского континента.

Источник - Туркменистан: Золотой век
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