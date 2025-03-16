Делегация атомного регулятора Узбекистана посетила Калининскую АЭС в России

16:58 17.03.2025

Делегация Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан посетила Калининскую АЭС



12 марта 2025 года делегация Комитета промышленной, радиационной и ядерной безопасности при Кабинете Министров Республики Узбекистан во главе с председателем Комитета Абдуваккосом Рафиковым посетила Калининскую АЭС (филиал АО "Концерн Росэнергоатом") в рамках технического тура. Посещение атомной станции зарубежными гостями стало частью визита в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).



Гости познакомились с работой атомной станции, посетили промышленную площадку, машинные залы, блочные пункты и щиты управления энергоблоками. Также состоялась встреча делегации с руководством предприятия и представителем Волжского МТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Ростехнадзора.



Исполняющий обязанности директора Калининской АЭС Руслан Алыев подробно рассказал участникам визита об истории атомной станции, представил основную информацию о ее деятельности и основных достижениях. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения ядерной, радиационной, экологической безопасности.



"Наша миссия заключается в производстве экологически чистой энергии при абсолютном приоритете безопасности. Сегодня наша задача – быть лучшей атомной станцией в стране, выполняя все требования безопасности, действующие в Российской Федерации", – сказал Руслан Алыев.



Калининская АЭС вырабатывает 82% от всего объема электричества, производимого в Тверской области, 14% - в Центральном Федеральном округе России, а доля в общей выработке электроэнергии АО "Концерн Росэнергоатом" составляет около 15%. Предприятие является крупным работодателем на территории присутствия: вместе с подрядными организациями атомная станция обеспечивает занятость около 30% работоспособного населения Удомельского муниципального округа.



Также Руслан Алыев добавил, что Калининская АЭС активно развивается. На сегодняшний день продлен срок эксплуатации энергоблока № 2, ведется работа по получению лицензии на дальнейшую эксплуатацию энергоблока №1 в продленном сроке службы до 2044 года. Оба энергоблока уже отработали проектный срок эксплуатации в 30 лет.



Заместитель директора Калининской АЭС по управлению персоналом Олег Лебедев отметил, что предприятие привлекает молодых специалистов своей стабильностью, обширным социальным пакетом и высоким уровнем заработной платы. "Ежегодно на Калининскую АЭС трудоустраиваются порядка 90–100 выпускников профильных вузов", – добавил он.



Начальник отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрей Данилкин подчеркнул, что ключевым результатом работы атомной станции является отсутствие нарушений экологической безопасности. По его словам, регулярный мониторинг подтверждает минимальное воздействие производственных факторов на экосистемы территории расположения АЭС: показатели радиационной обстановки не превышают естественного "нулевого фона", зафиксированного до пуска первого энергоблока.



"С момента начала эксплуатации станции в 1984 году запас рыбы в озерах-охладителях Удомля и Песьво вырос в 1,5 раза и сейчас составляет около 743 тонн. Эти озера имеют статус водоемов высшей рыбохозяйственной категории. Существующий гидрохимический режим водоемов, в том числе высокая прозрачность воды, оптимальное солесодержание и высокое содержание растворенного кислорода свидетельствуют о благополучном состоянии водной экосистемы", – сказал Андрей Данилкин.



Россия продолжает внешнеполитическое и экономическое международное сотрудничество, укрепляя и развивая связи с заинтересованными странами, готовыми к конструктивному и результативному диалогу. Несмотря на внешние ограничения, реализуются крупные международные проекты в сфере энергетики. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.



Справка:



Калининская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена на севере Тверской области в Удомельском муниципальном округе. В составе Калининской атомной станции четыре энергоблока с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР-1000) установленной мощностью 1000 МВт каждый. Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.