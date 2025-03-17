Правда: Синьцзян-Уйгурский автономный район - не просто пустынный край на западе Китая

17:00 17.03.2025

Забытые цивилизации Евразии: новая археологическая сенсация



17.03.2025



Синьцзян-Уйгурский автономный район - не просто пустынный край на западе Китая, а стратегический перекресток цивилизаций Евразии. Археологические находки здесь раскрывают многовековую историю культурных обменов, торговли и религиозных влияний.



Тайны бронзового века: древний некрополь в Хусте



В 2024 году археологи исследовали некрополь в районе Хуста, датируемый 4600-4800 годами. Среди находок - керамика, деревянные изделия и редкий нож из оловянно-бронзового сплава, подтверждающий технологический обмен между Китаем и Евразией.



Буддийское наследие: храм Моэр в Синьцзяне



Храм Моэр, функционировавший с III по X века, сыграл ключевую роль в распространении буддизма на Шелковом пути. Археологи обнаружили ступы, пагоды и жилые помещения монахов, сочетающие индийские и китайские архитектурные традиции.



Монеты и архитектурные коды: следы китайского влияния



На территории храма Моэр найдено около 200 монет, в том числе копии ханьских и танских монет, свидетельствующих об экономической интеграции региона с Китаем. Архитектурные элементы храма также отражают китайские традиции.



Синьцзян - центр культурных трансформаций



Последние открытия доказывают, что Синьцзян играл активную роль в культурном обмене между Китаем, Индией и Центральной Азией. Регион не был просто транзитной зоной, а способствовал развитию Евразийской цивилизации.



Изучая древние захоронения и храмы, ученые восстанавливают не только историю региона, но и механизмы взаимодействия великих цивилизаций.



Уточнения



Синьцзя́н-Уйгу́рский автоно́мный райо́н (СУАР), (также, кратко, Синьцзян кит. "новая граница" или "новые рубежи") - регион на северо-западе Китая. Самая большая по площади территориально-административная единица КНР. Административный центр и крупнейший город - Урумчи.



Будди́зм - апатеистическая индийская религия или философская традиция, основанная на ряде оригинальных учений, приписываемых Гаутаме Будде.



Алексей Тимошкин