Узбекистан. Послы в Сенате отчитались о своей работе по инвестициям, трудовым мигрантам и туристам

17:42 17.03.2025

В Сенате заслушаны отчеты послов



15 марта текущего года в Сенате состоялось расширенное заседание, на котором заслушаны отчеты глав дипломатических представительств Республики Узбекистан в Республике Корея, Китайской Народной Республике, Польше и Латвийской Республике.



В заседании приняли участие сенаторы, руководители Министерства иностранных дел и ответственных министерств и ведомств, а также члены постоянных комиссий местных Кенгашей народных депутатов, представители общественных организаций и СМИ.



Отмечалось, что посольствами в этих странах проделана определенная работа. В частности, установлены связи посольств с регионами нашей страны, реализуется ряд инвестиционных проектов.



В частности, в 2024 году в нашу страну привлечены инвестиции в размере 10,1 млрд долларов США из Китая, 352 млн долларов США из Южной Кореи, 45 млн долларов США из Польши и 22,3 млн долларов США из Латвии.



В результате этого в Андижанской, Джизакской, Хорезмской, Ташкентской областях и городе Ташкенте совместно с китайскими партнерами реализуются проекты промышленных зон. В Андижанской и Ферганской областях запущены крупные проекты общей стоимостью 288 млн долларов США, такие как установка систем хранения энергии, мощность каждой из которых составляет 150 МВт.



Латвийской компанией "ВАО" в Навоийской области реализуется инвестиционный проект по добыче фосфоритов стоимостью 30 млн долларов США.



Также с Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA) реализуются 23 проекта на сумму 115,6 млн долларов США. В 2025 году планируется запустить 5 проектов на сумму 44,6 млн долларов США.



Кроме того, благодаря созданию благоприятных условий в сфере трудовой миграции в настоящее время в Южной Корее трудоустроено около 40 тысяч граждан Узбекистана, а в Польше – более 25 тысяч. В связи с этим организован "Трудовой форум" с участием руководства Конфедерации работодателей Латвии и более 20 работодателей, входящих в ее состав.



Растет число туристов, приезжающих в Узбекистан из этих стран. В частности, в 2024 году Узбекистан посетили 77 тысяч туристов из Китая, 42 тысячи из Южной Кореи, 14 тысяч из Польши и 3,5 тысячи из Латвии.



Вместе с тем, указаны недостатки в деятельности руководителей данных диппредставительств, в том числе системные проблемы в совершенствовании законодательства, подготовке перспективных проектов, создании экспортных предложений и продвижении экономических интересов республики за рубежом.



По итогам заседания сенаторами даны рекомендации руководителям дипломатических представительств и определены конкретные задачи по повышению результативности их деятельности.