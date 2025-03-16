Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства

19:14 17.03.2025

РФ и Таджикистан договорились о стратегическом военном партнерстве до 2030-го



МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях до 2030 года.



"Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов и министр обороны Республики Таджикистан Эмомали Собирзода утвердили программу стратегического партнерства в военной и военно-технической областях на 2026-2030 годы", - заявил ведущий церемонии подписания документов.



Главные заявления Владимира Путина по итогам переговоров с Эмомали Рахмоном:

- переговоры прошли в дружеской атмосфере и были содержательными;

- отношения между Россией и Таджикистаном носят подлинно союзнический характер;

- Москва и Душанбе практически отказались от использования иностранных валют во взаимных расчетах;

- Россия является одним из ключевых инвесторов в таджикскую экономику:



"Россия является одним из крупнейших внешнеторговых партнеров Таджикистана. В прошлом году товарооборот увеличился более чем на семь процентов и достиг 1,5 миллиарда долларов. Наша страна входит в число ведущих инвесторов в таджикскую экономику. В республике работают свыше 300 предприятий с российским участием, а в целом наше капиталовложение составляет 1,6 миллиарда долларов".

Президент РФ Владимир Путин



