Добыча нефти в ОПЕК+ превысила квоту в феврале почти на 0,5 млн баррелей в день

21:30 17.03.2025

17.03.2025



Главную лепту внес Казахстан, увеличивший добычу на 0,226 млн б/д (баррелей в день) до исторического максимума в 1,75 млн б/д. Двумя другими привычными нарушителями вновь стали Ирак и Россия.



Добыча нефти в рамках ОПЕК+ показала в феврале второй месячный рост подряд, а участники альянса превысили совокупную квоту почти на 0,5 млн б/д, пишет BloombergNEF. По оценкам компании, ОПЕК+ добывал в феврале в среднем 34,13 млн б/д, что на 0,243 млн б/д больше январского показателя.



