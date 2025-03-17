|Добыча нефти в ОПЕК+ превысила квоту в феврале почти на 0,5 млн баррелей в день
21:30 17.03.2025
17.03.2025
Главную лепту внес Казахстан, увеличивший добычу на 0,226 млн б/д (баррелей в день) до исторического максимума в 1,75 млн б/д. Двумя другими привычными нарушителями вновь стали Ирак и Россия.
Добыча нефти в рамках ОПЕК+ показала в феврале второй месячный рост подряд, а участники альянса превысили совокупную квоту почти на 0,5 млн б/д, пишет BloombergNEF. По оценкам компании, ОПЕК+ добывал в феврале в среднем 34,13 млн б/д, что на 0,243 млн б/д больше январского показателя.
В сокращении добычи нефти формально участвуют 18 из 22 участников альянса, однако их совокупная добыча превысила в прошлом месяце совокупную квоту на 0,455 млн б/д. Главную лепту здесь внес Казахстан, увеличивший добычу на 0,226 млн б/д до исторического максимума в 1,75 млн б/д и тем самым превысивший свою квоту на 0,333 млн б/д.
Неожиданный рост добычи в Казахстане, вероятно, стал следствием увеличения производства на месторождении Тенгиз, где работает Chevron. На полную мощность (+0,26 млн б/д к текущим уровням) месторождение, как ожидается, выйдет к середине текущего года.
Начиная с апреля, Казахстан должен сократить добычу нефти до целевых 1,47 млн б/д и тем самым компенсировать недавнее превышение.
Два других привычных нарушителя квот в рамках ОПЕК+ - Ирак и Россия - продолжили это делать. При этом Ирак обещает компенсировать излишки добычи, а в РФ добыча опустилась в феврале ниже 9 млн б/д - до самого низкого уровня с середины 2020 года - после январских санкций со стороны США, но осталась выше квоты.
Подготовлено ProFinance.ru по материалам Bloomberg