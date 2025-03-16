ВС РФ начали наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 марта

23:04 17.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 марта в разрезе СВО. Русские войска перешли в наступление в Запорожской области с задачей изолировать украинский гарнизон Орехова для последующего штурма. Глава МИД Украины Сибига, несмотря на прямой отказ генсека НАТО Рютте рассматривать вопрос членства страны в организации, продолжает настаивать на том, что стремление в Альянс является приоритетом для незалежной.



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