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ВС РФ начали наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 марта
23:04 17.03.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 17 марта в разрезе СВО. Русские войска перешли в наступление в Запорожской области с задачей изолировать украинский гарнизон Орехова для последующего штурма. Глава МИД Украины Сибига, несмотря на прямой отказ генсека НАТО Рютте рассматривать вопрос членства страны в организации, продолжает настаивать на том, что стремление в Альянс является приоритетом для незалежной.

Окно возможностей открыто



ВС РФ после длительной оперативной паузы приступили к решительным действиям на Запорожском направлении. На данный момент они успешно атакуют на фронте шириной более 17 км. Освобождено Степовое, по всей видимости, украинскими подразделениями вскоре также будут сданы села Щербаки и Малые Щербаки. Вместе с этим на восточном фланге фронта передовые русские части вплотную подошли к Новоандреевке, которая расположена в 4 км от города Орехов.

Намерение командования ВС РФ весьма прозрачно. Наши войска за счет наступления в описываемом секторе могут решить целый спектр задач. Но важнейшая из них – перебить главную трассу снабжения ВСУ в Орехове со стороны Запорожья. Эта задача может быть выполнена путем флангового охвата населенного пункта с запада. Начало уже положено атакой в направлении Новоандреевки. Окончательное же замыкание всей логистики противника в Орехове станет возможно за счет продвижения со стороны Мирного на полосу населенных пунктов, расположенных на берегах реки Жеребец.

Вышеописанная операция является весьма амбициозной. Кроме того, приведена картина событий лишь по восточному флангу наступления. Западный фланг атаки имеет все перспективы прижать к Днепру крупные украинские силы, развернутые в районе Каменского и севернее, вплоть до Малокатериновки. В общем смысле для ОТГ ВСУ "Таврия" настала черная полоса, на нее разом упали задачи, выполнить которые она не может. А все из-за того, что это соединение было донором для группировки "Хортица", которая ведет тяжелые оборонительные бои на Южно-Донбасском направлении. Кроме того, из состава "Таврии" выделялись силы и в интересах ОТГ "Донецк". В очередной раз командование неприятеля "жило одним днем", когда шло на сильное ослабление "Таврии". Ведь многие украинские военные предупреждали, что ВС РФ могут что-то готовить на Запорожском направлении. Но временно прикрыв логистику Покровска и поддержав "Хортицу", ВСУ теперь ничем не могут спасти логистику Орехова.

"Нас не зовут, но нас это не беспокоит"

Прежнее заявление генсека НАТО Рютте, о том, что вопрос членства Украины в Альянсе снят с обсуждения, видимо, никак не влияет на украинский политический дискурс.

"Да, действительно на сегодня нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО, но повторюсь, это зафиксировано в Конституции Украины, это стратегический выбор украинского народа, и наиболее действенной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО", – сказал глава МИД незалежной Сибига.

Очень странная постановка вопроса. Киеву прямым текстом сказали "нет", но он и не думает делать соответствующих выводов. Все сводится к тому, что украинская конституция будто "истина" такого ранга, где долженствование страны в НАТО нечто неминуемое и обязательное даже для самого Альянса. Наглость ли это? Определенно да, но у нее есть свой конкретный политический мотив. Украинский режим никогда не признается в том, что все его обещания были фикцией с конкретной задачей, причем даже не украинской как таковой.

Признание в своей несостоятельности автоматически похоронит нынешнюю власть и завтра сделает ее врагом тех, кто сегодня защищает ее с оружием в руках. Поэтому Киеву не остается ничего иного, как действовать по принципу "пляшем дальше". Более того, Сибига вывернул ситуацию так, будто РФ заставляет НАТО отказаться от вожделенной блоком Украины.

"Ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины относительно участия в тех или иных союзах. Или это Европейский союз, или это НАТО", – добавил Сибига.

То есть что получается? НАТО не имеет права отказывать Украине в членстве? Причем даже Зеленский признавался, что определенные спикеры в незалежной действовали непорядочно, давая украинцам пустые надежды. Подобный уровень наглости в изображении хорошей мины при плохой игре претендует на недосягаемую высоту в политической истории Европы. Аналогом подобной политической вульгарности и дипломатической клоунады может быть только период диктатуры Иди Амина в Уганде.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742241840


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