Китайские инвесторы не несут угрозы Узбекистану, - Ильзат Касимов

00:05 18.03.2025

Ситуацию прокомментировал замминистра Ильзат Касимов



Замминистра инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Ильзат Касимов прокомментировал сообщения о якобы захвате земель Узбекистана китайскими компаниями. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.



За три года основная часть китайских вложений пришлась на промышленность - 62%, энергетику - 11%, сельское хозяйство - 4%.



"Более того, иностранные инвесторы в Узбекистане не могут приобретать землю в собственность - ее можно арендовать максимум на 25 лет через открытый аукцион", - подчеркнул Касимов.



Он добавил, что в инвестиционных проектах заняты узбекистанцы. Помимо создания рабочих мест, РУз получает технологии.



Касимов призвал узбекистанцев ориентироваться на факты, а не на слухи. Он добавил, что все инвестпроекты запускаются с учетом интересов РУз.



Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узнете начали распространяться призывы к бойкоту Китая.



Александр Тен

Выпускающий редактор

17 марта 2025