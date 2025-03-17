|Китайские инвесторы не несут угрозы Узбекистану, - Ильзат Касимов
00:05 18.03.2025
Ситуацию прокомментировал замминистра Ильзат Касимов
Замминистра инвестиций, промышленности и торговли (МИПТ) Ильзат Касимов прокомментировал сообщения о якобы захвате земель Узбекистана китайскими компаниями. Сообщение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
За три года основная часть китайских вложений пришлась на промышленность - 62%, энергетику - 11%, сельское хозяйство - 4%.
"Более того, иностранные инвесторы в Узбекистане не могут приобретать землю в собственность - ее можно арендовать максимум на 25 лет через открытый аукцион", - подчеркнул Касимов.
Он добавил, что в инвестиционных проектах заняты узбекистанцы. Помимо создания рабочих мест, РУз получает технологии.
Касимов призвал узбекистанцев ориентироваться на факты, а не на слухи. Он добавил, что все инвестпроекты запускаются с учетом интересов РУз.
Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что в Узнете начали распространяться призывы к бойкоту Китая.
Александр Тен
Выпускающий редактор
17 марта 2025