Россия планирует запустить крупномасштабное производство лития в 2030 году

00:10 18.03.2025

Геологическая служба США оценила запасы лития в России примерно в 1 миллион тонн в 2024 году, что является 14-м по величине в мире



В планах России на 2030 год - произвести не менее 60 тысяч тонн карбоната лития. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов в понедельник.



Россия стремится снизить зависимость от импорта и увеличить производство высокоемких электрических батарей.



В последние месяцы литий и другие критически важные минералы, включая редкоземельные металлы, привлекли внимание всего мира. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп хочет противостоять доминированию Китая в этом секторе, предлагая производственные сделки Украине и России.



Литий - металл, необходимый для производства электромобилей - включен в список 50 минералов, которые Геологическая служба США считает критически важными. По данным России, запасы оксида лития составляют 3,5 миллиона тонн.



Геологическая служба США оценила запасы лития в России примерно в 1 миллион тонн в 2024 году, что является 14-м по величине в мире. Оксид лития содержит около трети чистого лития, а карбонат лития - около 20% чистого лития.



"Промышленное производство лития в стране начнется в 2030 году", - сообщило министерство.



Президент Владимир Путин в прошлом месяце заявил, что России следует ускорить планы по разработке месторождений лития.



Спрос на литий резко вырос в последние годы, поскольку российские компании работают над массовым производством литиевых батарей и электромобилей.



"Страна традиционно импортировала литий, и сейчас крайне важно быстро запустить мощности и увеличить добычу и переработку этого стратегически важного для экономики ресурса", - добавили в министерстве.



Министерство сообщило, что выдало лицензии на разведку трех крупных месторождений лития: Колмозерское и Полмостундровское в Мурманской области на северо-западе России и Тастыгское в Тувинском регионе, который граничит с Монголией.



Ожидается, что все три месторождения и прилегающие к ним производственные мощности будут введены в эксплуатацию к 2030 году, сообщило министерство. В 2023 году Россия добыла всего 27 тонн лития в качестве побочного продукта на изумрудном месторождении в Уральских горах.



Колмозерское, которое содержит четверть известных запасов лития в России, эксплуатируется Polar Lithium, совместным предприятием российского металлургического гиганта "Норникель" и государственной атомной энергетической компании "Росатом".



Частная фирма Arctic Lithium владеет лицензией на Полмостундровское, а Elbrusmetall-Lithium, дочерняя компания государственного оборонно-промышленного конгломерата Ростех, владеет лицензией на Тастыгское.



Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters