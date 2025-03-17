Кыргызстан: США сворачиваются, ЕС наращивает присутствие

00:45 18.03.2025

17 марта 2025



Бишкек (АКИpress) – В период с 13 марта по 17 марта кыргызско-таджикскую границу пересек 4891 человек, сообщила Пограничная служба Кыргызстана.



Из них через контрольно-пропускные пункты "Кайрагач" - 3755 человек и "Кызыл-Бель" - 659 человек, а также 477 человек вылетели из Кыргызстана в Таджикистан и обратно воздушным путем.



КПП "Кызыл-Бель" имеет статус многостороннего (международного) пункта пропуска и предназначен для пропуска граждан Кыргызстана, Таджикистана и иностранных граждан (граждан третьих стран).



Оба КПП функционируют круглосуточно и являются грузопассажирскими, то есть через них разрешено перемещение грузов, товаров и животных.



Границы были открыты в прямом эфире после подписания Договора о границе между президентами Жапаровым и Рахмоном в Бишкеке.



Две страны наметили планы увеличить товарооборот до $500 млн. Сейчас товарооборот почти на нуле, а еще 10 лет назад он составлял $150 млн.



Авиакомпании двух стран уже выполнили рейсы по маршруту Душанбе-Бишкек-Душанбе и Бишкек-Худжанд-Бишкек.



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Заместитель председателя Кабинета министров – министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев находится с рабочим визитом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (КНР СУАР).



Торобаев встретился с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета СУАР КНР Ма Синжуем.



В ходе встречи был рассмотрен вопрос активизации работы по увеличению объема товарооборота между Кыргызстаном и Китаем до $45 млрд к 2030 году. Это в два раза больше объемов 2024 года.



Также стороны обсудили ускорение строительства контрольно-пропускного пункта "Бедель" на кыргызско-китайской границе, а также автодороги Барскоон-Бедель-Учтурфан-Аксу. В сентябре прошлого года был открыт новый пункт пропуска "Бедель". Протяженность автодороги Барскоон-Бедель составляет 150 км, а автодороги Бедель-Учтурфан-Аксу составляет 200 км.



В январе этого года заместитель министра транспорта Бекназар Базаралиев говорил, что новый транспортный коридор с Китаем через Бедель сократит путь на 500 км по сравнению с маршрутами через [КПП] "Иркештам" и "Торугарт" (от Аксу до Кашгара 467 км).



Три дня назад Бакыт Торобаев в Бишкеке встречался с делегацией округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР во главе с губернатором Адили Али. Губернатор выступил с инициативой строительства железной дороги Аксу-Бедель-Балыкчы (протяженность 500 км).



Возможно, еще одну железную дорогу придется строить из Аксу только до Барскоона - железную дорогу Макмал - Балыкчы - Каракол хочет построить американский консорциум All American Rail Group Global Infrastructure Partner LLC.



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Тем временем американская "мягкая сила" в Центральной Азии в упадке. ЮСАИД фактически прекратил свое существование. Также президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении семи федеральных агентств, включая Агентство США по глобальным медиа (USAGM).



Запрос на бюджет USAGM на 2025 финансовый год составил 950 миллионов долларов для финансирования всех его операций для таких СМИ, как Радио Свободная Европа/Радио Свобода, Голос Америки, Радио Свободная Азия, Радио Марти (Куба), Вещательная сеть для Среднего Востока (MBN) и Фонд "Открытая технология".



В Радио Свободная Европа/Радио Свобода входит кыргызская служба радио "Азаттык". Служба работала с 1953 года.



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На этом фоне активизировался Европейский Союз (где поменялись чиновники). Президент Садыр Жапаров сегодня встретился с комиссаром Европейского Союза по международному партнерству Йозефом Сикела.



Президент предложил ЕС сотрудничество в продвижении зеленых инициатив, систем раннего предупреждения о природных катастрофах, низкоуглеродного развития и перехода на возобновляемые источники энергии.



Далее состоялась церемония подписания финансового соглашения в присутствии президента Садыра Жапарова и комиссара Йозефа Сикела. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз (ЕС) предоставляют Кыргызстану финансирование до 2,26 млрд сомов для реконструкции Западного Большого Чуйского канала.



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В начале апреля в Самарканде пройдет первый саммит Центральная Азия - Европейский Союз.



По словам Сикела, приоритеты ЕС в Центральной Азии в целом сосредоточены на четырех ключевых направлениях: цифровая связь, критически важные полезные ископаемые, устойчивая инфраструктура, а также чистая энергия и управление водными ресурсами.



Сейчас стороны завершают работу над Совместной декларацией по критически важному сырью. Готовится к подписанию соглашение между правительствами стран ЦА и европейским провайдером спутникового интернета.



По словам Сикела, ЕС внимательно следит за региональными проектами, такими как Камбар-Атинская ГЭС-1, и оказывает им активную поддержку. "Мы уже финансируем технико-экономические исследования через программу Центральноазиатское водно-энергетическое партнерство (CAWEP) и обсуждаем возможности финансирования следующих этапов со стороны ЕИБ и Европейского банка реконструкции и развития". - сказал он.



Кстати, на прошлой неделе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев посетил с государственным визитом Францию. К поездке Мирзиеева в Париж была подготовлена Программа инновационного и промышленного партнерства, предусматривающая продвижение совместных проектов на сумму 6,5 млрд евро. В целом портфель совместных проектов превышает 12 млрд евро.