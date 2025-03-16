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|В Узбекистане на 100 домохозяйств приходится 356 мобильных телефонов
00:47 18.03.2025
Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - В период с января по декабрь 2024 года в Республике Узбекистан на каждые 100 домохозяйств в среднем приходилось 356 мобильных телефонов. Об этом сообщает Национальный комитет по статистике со ссылкой на данные выборочного обследования домашних хозяйств.
Анализ статистики за последние годы свидетельствует о значительном росте обеспеченности населения мобильными устройствами.
Так, в 2005 году на 100 домохозяйств приходилось всего 79 мобильных телефонов.
К 2010 году этот показатель увеличился до 145 единиц, а в 2015 году достиг 234. В 2020 году количество мобильных телефонов на 100 домохозяйств составило 287 единиц, и к 2024 году показатель вырос до 356 устройств.