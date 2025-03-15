Казахстан в сотрудничестве с партнерами оказал гуманитарную помощь Афганистану

00:49 18.03.2025

Казахстан отправил гуманитарную помощь Афганистану



В административном центре провинции Логар города Пули-Алам прошла официальная церемония открытия программы "Продвижение выращивания пшеницы в целях устойчивого развития в Центральном Афганистане", передает собственный корреспондент агентства Kazinform.



Мероприятие международного масштаба организовано при поддержке Казахстана и международных организаций, в том числе Исламской организации продовольственной безопасности (ИОПБ), штаб-квартира, которой расположена в Астане, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации "TİKA", а также Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).



В церемонии открытия приняли участие высокопоставленные гости, включая Временно-поверенного РК в Афганистане Газиза Акбасова, заместителя главы посольства Турции Б.Бирела, представителя ИОПБ Э.Юксека, заместителя министра сельского хозяйства Афганистана маулави С. Азама и губернатора провинции Логар З.Мадани.



Проект, ориентированный на устойчивое развитие сельского хозяйства в Центральном Афганистане, финансируется в партнерстве между ИОПБ, "TİKA", СВМДА, Казахстаном и Турцией.



В ходе мероприятия Афганистану было передано 15 тонн семян пшеницы сортов Лалми и Амир, которые были распределены среди 300 фермеров из районов Бараки-Барак, Мохаммад-Ага и Пул-и-Алам. Также была предоставлена гуманитарная помощь в виде 15 тонн удобрений и 30 тонн мочевины для улучшения качества почвы.



Губернатор Логара выразил благодарность Казахстану, Турции, ИОПБ, СВМДА и "TİKA" за неоценимую помощь народу Афганистана. Он отметил, что после введения запрета на культивирование опиума, крестьяне региона столкнулись с трудностями в поиске семян для выращивания альтернативных культур.



- Мы надеемся на дальнейшее продолжение помощи в виде предоставления семян пшеницы, а также дополнительных ирригационных систем и сельскохозяйственной техники для афганских фермеров, - выразил надежду губернатор.



По словам местных властей, в настоящее время для восстановления сельского хозяйства Афганистан нуждается в семенах пшеницы, бобов, чечевицы и других сельскохозяйственных культурах.



В свою очередь, представители государств, оказывающих поддержку, утверждают, что помощь Афганистану является важной вехой на пути к улучшению сельскохозяйственного потенциала региона и обеспечению продовольственной безопасности для его жителей.



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15 Март 2025