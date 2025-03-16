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Китайские госпредприятия инвестировали более 280 млрд юаней в Синьцзян
00:55 18.03.2025

Китайские государственные предприятия центрального подчинения активизировали инвестиционную деятельность в Синьцзян-Уйгурском автономном районе /СУАР, Северо-Западный Китай/, чтобы поддержать развитие этого района. Инвестиции охватывают множество секторов, таких как нефть, природный газ, уголь, новая энергетика и транспорт, передает Xinhua.

В прошлом году более 40 госпредприятий центрального подчинения осуществляли в СУАР 336 проектов, фактический объем инвестиций в которые увеличился на 63,7 проц. в годовом исчислении и превысил 280 млрд юаней /около 39,1 млрд долл. США/, сообщили на конференции, организованной правительством СУАР в среду в Пекине.

Среди известных проектов, выполненных в 2024 году в СУАР - производственная база сланцевой нефти с мощностью свыше 1 млн тонн в год, что ознаменовало прорыв в разработке сланцевой нефти в Китае, а также туннель "Тяньшань Шэнли" протяженностью 22,13 км - самый длинный в мире скоростной туннель, после ввода в эксплуатацию которого время в пути через среднюю часть гор Тяньшань сократится с нескольких часов до всего лишь 20 минут.

Как сообщил зампредседателя правительства СУАР Чэнь Вэйцзюнь, в 2025 году более 40 госпредприятий центрального подчинения планируют инвестировать в Синьцзян более 380 млрд юаней, которые будут направлены на такие области, как хранение энергии, интеллектуальные вычислительные центры, производство оборудования, медицину и др.

Госпредприятия центрального подчинения играют ключевую роль в содействии трудоустройству, повышении уровня жизни населения и стимулировании промышленного развития и экономического роста в Синьцзяне, сказал Чэнь Вэйцзюнь.

По итогам 2024 года ВВП Синьцзяна вырос на 6,1 проц. и превысил отметку в 2 трлн юаней. В этом году в Синьцзяне отмечается 70-летие со дня своего основания, и он нацелен на более сильное социально-экономическое развитие.

Источник - DKnews.kz
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