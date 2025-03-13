Узбекистан пригласил французскую компанию Orano добывать уран на месторождении "Южный Дженгельды"

01:02 18.03.2025

Orano начнет добывать уран в Узбекистане



"Навоийуран" и французская компания Orano подписали соглашение о промышленной разработке уранового месторождения "Южный Дженгельды" в Навоийской области.



Документ заключили генеральный директор "Навоийуран" Джамал Файзуллаев и старший вице-президент Orano по горнодобывающей деятельности Ксавье Сен-Мартен Тийе.



Соглашение предусматривает совместную разведку и добычу урана на базе узбекско-французского предприятия Nurlikum Mining. Оператором проекта станет "Навоийуран".



Договренность также знаменует собой вступление в проект нового партнера из Японии, корпорации Itochu, которая приобретает миноритарную долю в совместном предприятии.



Сертифицированные запасы месторождения позволят вести добычу не менее 10 лет с пиковым уровнем производства 700 метрических тонн урана в год.



Ксавье Сен-Мартен Тийе отметил, что проект диверсифицирует источники урана для Orano и стал результатом работы, проведенной в Узбекистане за последние пять лет. Компания намерена применять свои геологические и технические компетенции для развития проекта.



Проект является частью стратегического соглашения между Orano и правительством Узбекистана, подписанного в 2022 году.



13 марта 2025