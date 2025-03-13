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|Узбекистан пригласил французскую компанию Orano добывать уран на месторождении "Южный Дженгельды"
01:02 18.03.2025
Orano начнет добывать уран в Узбекистане
"Навоийуран" и французская компания Orano подписали соглашение о промышленной разработке уранового месторождения "Южный Дженгельды" в Навоийской области.
Документ заключили генеральный директор "Навоийуран" Джамал Файзуллаев и старший вице-президент Orano по горнодобывающей деятельности Ксавье Сен-Мартен Тийе.
Соглашение предусматривает совместную разведку и добычу урана на базе узбекско-французского предприятия Nurlikum Mining. Оператором проекта станет "Навоийуран".
Договренность также знаменует собой вступление в проект нового партнера из Японии, корпорации Itochu, которая приобретает миноритарную долю в совместном предприятии.
Сертифицированные запасы месторождения позволят вести добычу не менее 10 лет с пиковым уровнем производства 700 метрических тонн урана в год.
Ксавье Сен-Мартен Тийе отметил, что проект диверсифицирует источники урана для Orano и стал результатом работы, проведенной в Узбекистане за последние пять лет. Компания намерена применять свои геологические и технические компетенции для развития проекта.
Проект является частью стратегического соглашения между Orano и правительством Узбекистана, подписанного в 2022 году.
13 марта 2025