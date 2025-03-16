"Технология по уничтожению общей памяти": какой будет новая "История Казахстана"? - Азат Ахунов

01:59 18.03.2025 "Технология по уничтожению общей памяти": какой будет новая "История Казахстана"?



16 Марта 2025



В масштабном 7-томном научном труде ждут тезисов о наследниках Золотой Орды и "деколонизации"



"Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном", - говорил в одном из своих выступлений президент Касым-Жомарт Токаев. Между тем неравнодушная общественность страны ждет появления нового семитомника, посвященного истории Казахстана с древнейших времен до наших дней. Почему этот еще не вышедший труд уже вызвал дискуссию в обществе - подробности в материале автора "БИЗНЕС Online" востоковеда Азата Ахунова.



"Мы должны модернизировать традиции степной демократии"



В Казахстане подходит к завершению масштабная работа над фундаментальным изданием - академической "Историей Казахстана" в 7 томах. Несмотря на анонсированные ранее сроки выпуска - конец 2024 года, похоже, издание может быть отложено и на более поздний период. Впрочем, такая ситуация вполне объяснима и закономерна. Решение о подготовке этого грандиозного проекта было принято всего четыре года назад, в 2021-м. Для создания действительно качественного научного труда подобного масштаба требуется значительно больше времени.



Общественная критика, которая усиливается в последнее время, также не способствует ускорению работы над проектом. Многие видят в нем не стремление написать объективную историю Казахстана, а попытку переписать ее в угоду современным идеологическим задачам.



На недавнем форуме национального конгресса историков Казахстана в Астане, где собрались 300 исследователей, преподавателей и общественных деятелей, ключевой темой стал как раз 7-томный труд "История Казахстана с древнейших времен до наших дней". Главным спикером выступил государственный советник Ерлан Карин, фактически возглавляющий этот масштабный проект. Будучи не только руководителем, но и идеологическим вдохновителем современной политики Казахстана, Карин в своей речи подчеркнул важность новой парадигмы понимания истории. По его словам, свежие археологические и архивные данные позволяют представить Казахстан как уникальный центр номадической цивилизации и наследника древней государственности кочевых народов.



По словам советника, проект реализуется успешно, над изданием работают пять институтов и более 250 ученых, включая зарубежных.



То, что проект находится "на карандаше" высшего руководства республики, подтверждает последнее выступление главы государства Касым-Жомарта Токаева. 14 марта на IV заседании национального курултая он уделил значительное внимание вопросам истории казахского народа, сохранению традиций и обеспечению преемственности. К слову, сам национальный курултай, учрежденный в 2022 году, стал символом нового прочтения исторического наследия. Как отметил Токаев при его создании, "мы должны модернизировать традиции степной демократии", намекая на связь с чингисидской государственной традицией, но в современном контексте.



На предыдущем курултае президент страны прямо обозначил задачу: "Важно, чтобы восприятие Золотой Орды в мире было неразрывно связано именно с Казахстаном". Однако на этот раз его тон изменился. Глава государства отметил, что наследие империи Чингисхана, включая Золотую Орду и Чагатайский улус, сказалось не только на формировании Казахского ханства XVI–XVIII веков, но и на развитии тюркских государств в Средней Азии, Сибири, Поволжье, на Северном Кавказе и в Крыму. Таким образом, он признал, что наследниками Золотой Орды считаются не только казахи, но и другие народы.



Более того, в своем выступлении Токаев подчеркнул: "Если говорить прямо, прошлое Казахстана многими учеными и общественными деятелями до сих пор рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире, масштабнее". Эти слова, вероятно, можно рассматривать как отклик на разгоревшиеся в казахском обществе дискуссии вокруг новой "Истории Казахстана". Работа над этим проектом остается закрытой для широкой общественности, что вызывает вопросы и недовольство.



"История Золотой Орды до сих пор нуждается в глубоком изучении"



Вопрос о значимости истории Великого Улуса для Казахстана встал еще четыре года назад, когда министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, выступая на конференции, подчеркнул ее особую важность. Тогда была обозначена амбициозная цель: использование золотоордынского наследия как инструмента для объединения этносов страны в единую гражданскую нацию. Предполагалось, что это историческое наследие станет не только символом культурной преемственности, но и основой для консолидации общества вокруг государствообразующего казахского народа. В этом контексте наследие Золотой Орды рассматривалось как стратегический ресурс для современного развития Казахстана, способный укрепить национальное единство и способствовать формированию общей исторической идентичности.



До недавнего времени тема Золотой Орды была не просто непопулярной, но и опасной. Широко использовался только термин "татаро-монгольское иго", а большинство исследователей обходили эту тему стороной, опасаясь последствий. Исключением стала Казань, где, несмотря на риски, продолжали заниматься изучением золотоордынского наследия, за что нередко подвергались критике. В Татарстане интерес к этой теме сохранялся даже в период застоя, хотя исследования сталкивались с серьезными препятствиями.



Примером давления служит постановление ЦК ВКП(б) от 9 августа 1944 года, запретившее татарский эпос "Идегей" как "феодально-ханское" наследие и ограничившее изучение истории Золотой Орды в ТАССР. Однако уже в 1956-м на конференции по археологии в Казани археолог Алексей Смирнов выступил с призывом пересмотреть подход к этой теме. Он заявил: "За последние годы изучение истории Золотой Орды зашло в тупик. Во всех работах акцентируется только разгром, гнет золотоордынской знати и негативные стороны ее политики, что создает одностороннюю картину".



После этого начались определенные сдвиги. В 1960 году вышла монография М.Г. Сафаргалиева "Распад Золотой Орды", а в 1979-м - труд М.А. Усманова "Жалованные акты Джучиева Улуса XIV–XVI веков". Активный вклад в изучение золотоордынской тематики внесли также татарские литературоведы, такие как А.Т. Тагирджанов, Э.Н. Наджип и Х.Ю. Миннегулов. Их работы заложили основу для более объективного осмысления этого сложного исторического периода.



"История Золотой Орды до сих пор нуждается в глубоком изучении. По разным причинам этот многовековой период нашей родословной долгое время оставался незамеченным. Только после обретения страной суверенитета удалось начать восполнение данного пробела", - отмечал президент Токаев в одном из своих выступлений.



Таким образом, он акцентировал внимание на том, что ранее данная тема оставалась на периферии научных интересов казахских историков. Это подтверждается во вступлении к предыдущему академическому изданию "Истории Казахстана" в пяти томах, выпущенному в период с 1996 по 2010 год. В нем не только отсутствует тезис о Казахстане как "наследнике Золотой Орды", но даже сохраняется определенное дистанцирование от этой идеи.



"Нет необходимости приписывать казахам и их предкам устаревшие понятия"



Как уже отмечалось ранее, некоторые общественники и блогеры рассматривают проект новой "Истории Казахстана" как потенциальную мину замедленного действия. "Участие Ерлана Карина в подготовке данного издания вызывает серьезные опасения", - пишет в своем телеграм-канале блогер Алдаркөсе. По его мнению, трактовка событий "с древнейших времен до наших дней" с акцентом на подходе "казахи превыше всего" может не только обострить отношения с Россией и другими соседними странами, но и создать напряженность внутри самого многонационального государства.



Блогер Алтын Адам высказывает предположение, что новая "История Казахстана" будет построена на конъюнктурных тезисах. Среди них - трактовка периода Российской империи как "колонизации", несмотря на отсутствие формальных признаков колониальной зависимости, и сопутствующее воспевание "борьбы народов против угнетения". Также в фокусе окажутся этнизация голода 1930-х годов (представление его как целенаправленного действия против казахского народа), героизация движения "Алаш" (возвеличивание его как национального символа) и реабилитация участников Туркестанского легиона и других коллаборационистов. Эти и подобные нарративы могут лечь в основу нового исторического подхода.



"В Казахстане выходит 7-томное издание „История Казахстана с древнейших времен до наших дней", в котором полностью переосмысливается история Советского Союза в негативном ключе и по украинскому сценарию. Таким образом, полностью воспроизводится заокеанская технология по уничтожению общей памяти", - пишет активист Социалистической партии Казахстана Айнур Курманов.



Однако подобные взгляды представляют собой крайнюю позицию, продиктованную, вероятно, неприятием современного курса и тяготением к прошлому. Полной альтернативой такому подходу (со всеми вытекающими) выступает анализ, представленный в книге "Деколонизация Казахстана" Айнаш Мустояповой. "„Новый" постколониальный период насчитывает уже три десятилетия, и можно утверждать, что даже в эпоху продолжающейся колонизации в Казахстане назревали процессы, направленные на освобождение от колониального гнета. Это проявлялось в стремлении восстановить национальную историю, сохранить элементы национальной культуры и отстоять территориальную целостность", - отмечает автор.



Еще одна крайность, также далекая от реальности, - это попытка представить прошлое казахского народа исключительно в возвышенном и приукрашенном свете. Примером может служить мнение Оразака Исмагулова, сотрудника Национального музея Республики Казахстан, изложенное в его научной статье "Некоторые размышления в связи с подготовкой новой семитомной истории казахского народа". Автор предлагает отказаться от традиционных терминов, таких как "кочевники" и "номады", которые, по его мнению, ассоциируются с примитивным образом жизни и отсталым способом производства. Он пишет: "В действительности современные казахи не только обладают собственными космическими воротами на своей родине, но и отправляют своих представителей в космос под государственным флагом. Поэтому нет необходимости приписывать казахам и их предкам устаревшие понятия, а следует полностью отказаться от них при написании подлинной истории казахского народа".



Вот еще один яркий пример подобного подхода - мнение казахского поэта Торегали Ташенова, высказанное в его статье "В чем новизна семитомника? Сможет ли наша исконная летопись выйти без изъянов?". Автор утверждает: "…Наши далекие предки господствовали в центральной степной зоне Евразии - от Тихого до Атлантического океана, создавая великие государства и каганаты. Наша задача - вписать в этот многотомник историю, уходящую корнями на 2,5 тысячи, а то и на 3,5 тысячи лет назад, которую колониальные империи намеренно стирали и уничтожали, чтобы донести ее истинный облик до сегодняшнего поколения".



В поисках баланса: найти себя, не поссориться с Россией и братьями- тюрками



7-томный труд по истории Казахстана под руководством Карина представляет собой амбициозный проект, который может сыграть важную роль в формировании национальной идентичности. С одной стороны, проект позиционируется как масштабный академический труд с привлечением новых данных и зарубежных ученых, а с другой - вызывает опасения из-за возможной идеологической направленности. Глава государства Токаев подчеркивает необходимость широкого взгляда на историю, признавая влияние Золотой Орды не только на казахов, но и на другие народы.



Однако его потенциальная ориентация на мононациональную повестку вызывает оживленные дискуссии. Критики опасаются, что он может углубить этнические и политические разногласия, особенно в контексте отношений с Россией. В этих условиях поиск баланса между поисками новой мобилизующей общество идеологией (с опорой на переосмысленную историографию), научной объективностью и национальными интересами становится ключевой задачей авторов.



Азат Ахунов Источник - business-gazeta.ru

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