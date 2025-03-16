День Навруз - праздник жизни, обновления и новых возможностей. Узнайте, как его празднуют в Иране

02:10 18.03.2025

Слово Навруз (Новруз, Навруз, Нооруз, Невруз, Наурыз), означает "новый день", его написание и произношение может варьироваться в зависимости от страны. Уходящий корнями более чем на 3000 лет в эпоху зороастризма, Навруз знаменует приход весны и отмечается в день весеннего равноденствия, обычно 20 или 21 марта. Этот праздник объединяет различные культуры Ирана, Центральной Азии, Кавказа, Балкан и других регионов, представляя собой богатое переплетение обычаев, традиций и общих ценностей.



Историческое и культурное значение



Древние истоки



Происхождение Навруза восходит к древней Персидской империи и зороастрийскому календарю, где он считался одним из самых священных дней в году и символизировал возрождение природы. С течением веков Навруз превратился в светский праздник, охвативший множество этнолингвистических и культурных сообществ. Его привлекательность также заключается в мощном символизме - торжестве света над тьмой и надежде на новые начинания.



