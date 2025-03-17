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СП: Китай передумал становиться "полярной державой"?
12:37 18.03.2025

Проверка слуха. Китай передумал становиться "полярной державой"?
Потепления между США и Россией пока нет, но арктические амбиции Пекина многие на Западе уже хотят заморозить

Юрий Енцов
Материал комментируют:
Алексей Маслов

Пекин мечтал о предоставлении ему доступа на Крайний Север Москвой, но эта идея может заморозится из-за геополитических изменений. А ведь Китай уже называл себя "приарктическим государством", что вызвало настороженность у реальных Arctic state.

Теперь из-за возможного соглашения о сотрудничестве Москвы и Вашингтона в регионе, Китай пересматривает свою политику в Арктике. И больше не хочет стать великой полярной державой к 2030 году.

Еще в 2018 году китайские власти опубликовали план "Полярного шелкового пути", который предусматривал широкий доступ к природным ресурсам Заполярья и даже управление территорией. Именно там Китай назвал себя "приарктическим государством", или, попросту говоря, "Бейци джоу". Что с того, что он на удалении почти в полутора тысяч километров от Полярного круга. Цели Пекина были заявлены весьма агрессивно.

Теперь-де китайцы перестали использовать словосочетание Arctic state применительно к себе. Возможно это говорит о снижении интереса Китая к Арктике, пишет старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник, якобы знакомый с ситуацией, хотя некоторые эксперты в этом и сомневаются.

Директор ИСАА МГУ Алексей Маслов тоже считает, что нет никаких доказательств этой версии, поскольку источники анонимные:

- В реальности есть другая ситуация. Китай, я напомню, не входит в Арктический Совет. И в виду этого, амбиции Китая были как бы односторонними. И амбиции эти в основном поддерживались именно Россией. Напомню, что Арктический совет - это международная организация, созданная в 1996 году, и Китай при ней имеет статус наблюдателя. Он может принимать участие в обсуждении, но, строго говоря, Китай никогда в чистом виде арктической страной по понятным причинам не был.

"СП: Ваши слова подтверждает Марк Лантейн, профессор политологии Арктического университета Норвегии, считающий, что Китай по-прежнему зависит от "доброй воли России" в доступе к Арктике.

- Россия - единственный полноправный член Совета, поддерживающий Китай в полном смысле слова. А КНР, если мы посмотрим только за последний год, лишь увеличил свои амбиции в Арктике. Например, построены четыре судна, с помощью которых можно проводить исследования и осуществлять перевозки в Арктике.

Последнее из них было буквально недавно спущено на воду и называется "Зиди", что, собственно, и значит "Полярный регион". Действует крупный ледокол "Сюэ лун". Развитие тяжелых ледоколов вообще входит в пятилетний план, продолжающий реализовываться.

Ну и Россия с Китаем подтвердили не так давно, что продолжают работать над развитием морских путей.

Еще в августе прошлого года председатель правительства РФ Михаил Мишустин и Ли Цян, премьер Госсовета КНР, член Политбюро ЦК КПК, подписали коммюнике, где о развитии арктических судоходных маршрутов.

"СП": Ну а как же понятие "приарктической страны", которое якобы исчезло из политического лексикона Китая, как утверждается в статье?

- Это не совсем так. Во-первых, эта фраза использовалась прежде всего и только в официальных документах, которые широко не публиковались. И в тех документах она остается. Это не обиходное выражение в массовой прессе.

Вероятно, и Китай, и Россия в целом могут рассматривать перевозки через арктический коридор в качестве очень важного момента сотрудничества, выгодного России. Если мы берем перевозки через другие регионы, все-таки наша страна не может играть там такой существенной роли.

И не очень понятно, почему Россия внезапно должна отказываться от такого сотрудничества?

"СП": Не надо отказываться. Вот и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, приезжавший на переговоры с США в составе российской делегации, так считает. Мы за совместные проекты, которые позволят быть успешнее.

- Ну, а то, что Китай почему-то хочет отказаться или уменьшить свою роль в этом проекте из-за сближения России и США - это абсолютно ничем не подтверждается по трем причинам.

Россия и Китай за долгосрочное выстраивание отношений. Россия недавно подтвердила, что все планы, о которых говорилось за последние годы, остаются абсолютно неизменными по отношению к Китаю.

Россия всегда придерживалась очень аккуратной и взвешенной позиции по Арктическому коридору.

Россия в целом обладает очень мощным козырем, это атомные ледоколы, которых нет у Китая, он серьезно в этом смысле отстает. Россия не хочет просто выполнять обязанности, так сказать, "перевозчика" без каких-то других преференций для себя.

Плюс к этому у России есть очень серьезный опыт арктических исследований, это и работа нашей Академии наук, и наши полярные станции.

У России, как говорится, есть что положить на стол переговоров. Поэтому, я думаю, что вообще появление таких статей именно сейчас понятно.

Это попытка вбить клин между Россией и Китаем. И, кстати говоря, там в статье берутся интервью именно у западных экспертов, а не у китайских и не у российских.

"СП": Ну, а Дональд Трамп не собирается ли надавить на Россию, чтобы она отказалась от сотрудничества с Китаем? Или наши не поддадутся?

- Во-первых, Трамп достаточно умен. Он понимает, что для России сегодня отказ от сотрудничества с Китаем - это абсолютно невыгодное предложение.

Дело в том, что у России и Китая действительно взаимодополняющие экономики. Пусть мы часто критикуем, что поставляем в КНР наши природные богатства, сегодня это еще и сельхозпродукция, а Китай нам готовую продукцию. Все это так. Но если посмотреть, насколько связаны российская и американская экономика, то оказывается, что практически ни насколько.

Поэтому резко отказываться от сотрудничества с Китаем и переходить к США как к экономическому партнеру вряд ли разумно. Ну и, с другой стороны, надо понимать, что все отдают себе отчет, что Трамп пришел на какое-то время. На четыре года. А российские и китайские политические лидеры приходят всегда надолго. Поэтому зачем менять сейчас шило на мыло, тоже непонятно.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742290620


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