В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников

12:41 18.03.2025

В подполье сообщили об иностранцах, попавших в окружение в Курской области

Лебедев: иностранные офицеры и снайперы попали в окружение в Курской области



ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.



"Младший офицерский состав из иностранцев, штурмовики, снайперы […] не считали [...] (ограничимся. - Прим. ред.) словом много", - сказал собеседник агентства.



Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области



По его словам, в окружении по большей части англоязычные наемники, они - специалисты военного профиля.



"Есть то ли пять, то ли шесть ученых, профиль науки пока неизвестен, катаются с личной охраной", - добавил Лебедев.



В воскресенье координатор подполья заявил, что в окружение в Курской области попали около 30 офицеров из стран НАТО. Они командовали войсками на месте, занимались поступающими данными разведки с западных спутников и корректировкой ударов вглубь России.



Как отметил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, Москва по дипломатическим каналам связывается со странами, чьих наемников видели в регионе.



В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. Как подсчитало РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили 31 населенный пункт, в том числе Суджу, а ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.



Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.



Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.



В пятницу президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина пощадить окруженные украинские войска. Российский лидер заявил, что для реализации этого призыва Киев должен приказать своим военным сложить оружие и сдаться в плен.