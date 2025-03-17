Казахстан проведет детальный анализ работы USAID в стране

12:44 18.03.2025

Аудит работы USAID проведут в Казахстане



Аружан Дарибай

Корреспондент



Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин отреагировал на запрос депутатов Мажилиса о деятельности Агентства США по международному развитию (USAID), передает корреспондент Tengrinews.kz.



Жумангарин сообщил, что Казахстан проведет детальный анализ работы организации в стране.



По данным Государственного департамента США, в 2024 году в рамках двусторонних соглашений между Казахстаном и USAID реализовалось 28 долгосрочных программ.



Как говорится в ответе на депутатский запрос, в 2023–2024 годах USAID выделило 26,5 миллиона долларов на разные направления, включая экономику, энергетику, здравоохранение, гражданское общество и медиа. Некоторые проекты охватывают не только Казахстан, но и другие страны Центральной Азии.



В 2024 году Министерство иностранных дел создало рабочую группу по вопросам сотрудничества с USAID, куда вошли представители заинтересованных госорганов. Основной задачей группы стало исследование страновых стратегий USAID, анализ финансируемых проектов и их соответствие заявленным целям.



"Относительно разработки законопроекта, который предусматривал бы обеспечение защиты и психоэмоциональную, ментальную, физическую безопасность наших детей от подобных вредоносных "спонсорских" проектов: в настоящее время Министерство юстиции направило соответствующий запрос в государственные органы для проработки данного вопроса", - говорится в ответе.



Будет проведено исследование страновых стратегий USAID, а также изучены связи агентства с другими организациями, в том числе правительственными и негосударственными, чтобы оценить потенциальное влияние этих связей на цели USAID.



"Кроме этого, необходим анализ финансовых потоков, чтобы выделить возможные схемы прикрытия, несоответствия в использовании средств и конфликты интересов", - отмечено в документе.



Сообщается, что по закону казахстанцы обязаны ежегодно публиковать отчеты об использовании предоставленных международными организациями средств. В случае нарушения предусмотрены административные штрафы. В 2024 году было зарегистрировано пять правонарушений по соответствующей статье 460-1 Кодекса об административных правонарушениях.



Министерство финансов осуществляет мониторинг финансирования иностранных организаций, особенно в сферах юридической помощи, социологических опросов и общественного мнения. В 2022 году в налоговое законодательство были внесены изменения, обязывающие Комитет государственных доходов публиковать реестр получателей иностранного финансирования.



USAID участвует в проектах по модернизации таможенной инфраструктуры Казахстана. В рамках программы USAID по торговле в Центральной Азии Комитету государственных доходов было передано 12 единиц серверного оборудования на 385,8 миллиона тенге. Среди реализованных инициатив - проекты "Бесшовный транзит" и обмен предварительной информацией между странами региона.



Напомним: в начале февраля на пленарном заседании Мажилиса депутат Магеррам Магеррамов зачитал эмоциональное обращение из-за скандала с USAID.



"Официальные лица, например Илон Маск и даже президент Дональд Трамп, назвали USAID преступной организацией, которой "управляют помешанные радикалы", - заявил мажилисмен.



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США официально отменили 83 процента программ USAID. Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что 200 контрактов, которые были отменены, "потратили десятки миллиардов долларов способами, которые не служили, а в некоторых случаях даже вредили основным национальным интересам Соединенных Штатов".



До этого администрация Дональда Трампа заявляла о закрытии 90 процентов контрактов USAID на помощь другим странам.



Ранее Дональд Трамп издал указ о приостановке финансирования и заморозке помощи в сфере международного развития. Администрация Трампа раскритиковала деятельность USAID, обвинив в расточительстве и злоупотреблениях, а также в финансировании проектов, связанных с "Аль-Каидой" и наркотиками. Илон Маск также настаивал на ликвидации USAID.