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В Центральной Азии может появиться европейский спутниковый интернет от SES. В Ташкенте подписали соглашения
13:02 18.03.2025

В Ташкенте подписали соглашения по европейской программе спутникового интернета для Центральной Азии

Представители ЕС, Expertise France, ЕИБ и провайдера SES подписали в Ташкенте соглашения о спутниковом интернете для Центральной Азии. Как отметил еврокомиссар Йозеф Сикела, в Узбекистане может быть развернут региональный спутниковый шлюз, который даст стране "реальную цифровую автономию".

Церемония подписания соглашений по европейской программе спутникового интернета для Центральной Азии (TEI Digital Connectivity) состоялась 18 марта в Министерстве цифровых технологий Узбекистана. Мероприятие посетил корреспондент "Газеты.uz".

Сторонами соглашений выступили Европейский союз, агентство международного технического сотрудничества Expertise France, европейский провайдер SES (Satellite Communication Service Provider, поставщик мультиорбитальной спутниковой связи) и Европейский инвестиционный банка.

В церемонии приняли участие европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикела, глава агентства Expertise France Жереми Пелле, представители SES и ЕИБ.

"Я горд подписать соглашение с Expertise France. Вместе с нашими партнерами из Центральной Азии мы будем работать над улучшением политики и нормативно-правовой базы для спутниковой связи, обеспечением прозрачного и доступного широкополосного интернета, поддержкой цифровых инноваций на местном уровне и укреплением кибербезопасности. Эта работа позволит обеспечить открытый, безопасный и доступный интернет для всех, включая сельские районы и уязвимые группы населения", - заявил Йозеф Сикела по итогам подписания документов.

"Кроме того, - продолжил еврокомиссар, - я рад присутствовать при подписании соглашения о развитии инфраструктуры между Европейским инвестиционным банком и SES, ведущим поставщиком спутниковых технологий. Благодаря гранту Европейского союза и кредиту ЕИБ, компания SES развернет спутниковые технологии и наземные терминалы для подключения к интернету отдаленных регионов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана".

Эти два компонента, пояснил Йозеф Сикела, - правовая база и инфраструктура - дополняют друг друга. "Совместно мы укрепим цифровую устойчивость в Центральной Азии, поддержим экономическое развитие и способствуем социальной интеграции", - заключил он.

Перед подписанием документов прошли переговоры министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова и Йозеф Сикелы.

В ходе беседы еврокомиссар отметил, что запуск софт-компонента проекта, который включает создание нормативно-правовой среды для спутникового интернета, уже начался.

"Мы также готовы запустить инфраструктурный компонент этой региональной инициативы. В этом году мы готовы начать развертывание наземных спутниковых станций для цифровой связи в отдаленных и малонаселенных районах", - заявил Йозеф Сикела.

Он подчеркнул, что проект предлагает Узбекистану "реальную цифровую автономию, особенно благодаря предложению разместить на его территории региональный спутниковый шлюз".

"Конечно, строительство шлюза требует затрат, которые не входят в наш проект, но оно дает ощутимые преимущества полной автономии, особенно в кризисных ситуациях, то есть Узбекистан больше не будет зависеть от цифровой связи через соседние страны, за которую он также платит", - сказал еврокомиссар. Кроме того, отметил он, если Узбекистан разместит у себя спутниковый шлюз, то сможет стать хабом для остальных двух стран, входящих в проект, - Кыргызстана и Таджикистана (у Казахстана уже есть своя инфраструктура, Туркменистан в проекте не участвует).

Глава Минцифры и еврокомиссар подробно обсудили условия реализации проекта.

Шерзод Шерматов в своем выступлении подчеркнул важность расширения сотрудничества Узбекистана с европейскими странами в сфере IT.

"Европейские компании хотят снизить свои затраты. У нас, в свою очередь, есть молодые специалисты, которые говорят на английском и других языках. Мы тесно сотрудничаем со многими странами - Саудовская Аравия, Эмираты, Катар, [которые заинтересованы в наших кадрах]. И европейские компании также могут нанимать молодых людей здесь, расширить свой бизнес и на этот рынок", - подчеркнул министр.

Позже в комментарии для "Газеты.uz" Шерзод Шерматов отметил, что сейчас на рынке Европейского cоюза насчитывается около 300 IT-компаний, в которых работает где-то 13 тысяч молодых людей из Узбекистана.

"Европейский союз является очень важным рынком для аутсорсинга IT-услуг. Поэтому встречи с высокопоставленными представителями ЕС очень важны для развития нашей отрасли. Это открывает возможности для нашей молодежи, которая изучает иностранные языки - не только английский, но и немецкий. Для них есть очень много возможностей для аутсорсинга, для развития их навыков, для того, чтобы они экспортировали свои знания через интернет без необходимости физически выезжать за рубеж. Напротив, мы приглашаем европейские компании нанимать сотрудников в Узбекистане", - заключил Шерзод Шерматов.

Источник - Газета.uz
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