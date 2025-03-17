Кыргызстан откроет первое посольство в Африке

13:05 18.03.2025

БИШКЕК, 18 мар - Sputnik. В Эфиопии учреждено посольство Кыргызстана. Указ подписал глава государства Садыр Жапаров.



Резиденция посла будет расположена в Аддис-Абебе. Диппредставительство необходимо для дальнейшего развития политических, торгово-экономических, научно-технических и культурных связей с африканской страной.



Кабмин теперь должен решить организационные и финансовые вопросы посольства, а также увеличить штат МИД на 4 единицы.