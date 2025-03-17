Казахстан создает крупнейший гипермасштабируемый центр обработки данных с участием Сингапура

13:10 18.03.2025

В Казахстане создается крупнейший в регионе гипермасштабируемый центр обработки данных



Казахстан запускает стратегически важный проект по строительству гипермасштабируемых центров обработки данных (ЦОД) с участием зарубежных инвесторов из Сингапура – GK Hyperscale Ltd. Соответствующее постановление о Соглашении с инвестором подписано Премьер-министром Олжасом Бектеновым.



В частности, документ предусматривает инвестиционные вложения в сумме 690 млрд тенге для строительства и эксплуатации двух ЦОД с совокупной ИТ-мощностью 200 МВт в Акмолинской и Карагандинской областях.



Правительство в лице Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности активно участвует в реализации проекта, обеспечивая его интеграцию в государственную цифровую экосистему, а также формируя нормативные условия для развития облачных технологий и высокопроизводительных вычислений (HPC). Создание таких центров позволит Казахстану привлекать международных технологических гигантов, таких как Microsoft, Google и Amazon, а также компании, работающие с большими данными и машинным обучением.



Проект станет драйвером развития цифровой экономики, создавая высокооплачиваемые рабочие места и обеспечивая технологическую независимость. Ожидается, что Казахстан значительно увеличит экспорт IT-услуг, расширит присутствие локальных IT-компаний на международных рынках и усилит свою роль в глобальных цифровых экосистемах.



Таким образом, запуск ЦОД укрепит позицию страны как цифрового хаба Центральной Азии и создаст условия для роста экспорта IT-услуг. Запуск первой очереди намечен на 2027 год, полное развертывание ЦОД – к 2030 году.