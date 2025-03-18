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Таджикистан изучает предложение России по строительству АЭС малой мощности
13:25 18.03.2025

18 марта 2025

Таджикистан изучает предложение России, связанное со строительством в республике атомной электростанции малой мощности, проект находится на начальной стадии переговоров. Об этом заявил глава Росатома Алексей Лихачев в комментарии "Известиям", сообщает ТАСС.

"Наши друзья изучают наше предложение, связанное с малой мощностью в интересах компактных добычных проектов. Как раз вот такая мощность - 40-50 мегаватт - их интересует. Ну я бы сказал, это начальная стадия переговоров", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах строительства российской АЭС в Таджикистане.

Глава Росатома добавил, что Россия и Таджикистан уже несколько лет активно сотрудничают в части экологических проектов - это и ликвидация наследия урановых проектов СССР, и рекультивация рудников и обогатительных мощностей.

"Надо понимать, что именно в Таджикистане разработан первый советский уран, в том числе и сырье для первого военного изделия, для первой атомной электростанции. Поэтому мы несем ответственность перед поколениями и делаем все, чтобы ликвидировать любую опасность этого уже "многодесятилетнего" наследия", - заключил Лихачев.

Источник - Avesta.tj
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