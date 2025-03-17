Синьхуа: В Китае пытаются повысить рождаемость солидным денежным вознаграждением

13:29 18.03.2025

Хух-Хото предлагает солидные денежные вознаграждения для содействия повышению рождаемости



Хух-Хото, 17 марта /Синьхуа/ -- Власти города Хух-Хото, административного центра автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, пообещали денежные вознаграждения в рамках последней попытки повысить рождаемость и справиться со старением общества.



Согласно новым правилам, опубликованным в четверг, город предложит единовременную субсидию в размере 10 тыс. юаней /около 1 394 долл. США/ парам, у которых родится первый ребенок.



А те, у которых родится второй ребенок, будут получать 10 тыс. юаней в год, пока ребенку не исполнится пять лет. Для третьего ребенка или более ежегодная субсидия составляет 10 тыс. юаней до тех пор, пока ребенку не исполнится 10 лет, общая сумма достигает 100 тыс. юаней, что является относительно высокой суммой по сравнению с другими городами.



Заместитель главы городского комитета по делам здравоохранения Ян Чжун заявил, что эти меры направлены на повышение рождаемости и стимулирование роста населения.



"Эта политика является мощной мерой для решения текущей ситуации с демографическим развитием в городе", - сказал он.



Данные показывают, что к концу 2024 года численность населения в континентальной части Китая составила 1,40828 млрд человек, что на 1,39 млн меньше, чем годом ранее, что представляет собой третье последовательное снижение численности населения с 2021 года.



Согласно данным, в Хух-Хото, расположенном примерно в двух часах езды на поезде к северу от Пекина, проживает около 3,6 млн человек.



По сообщению Ян Чжуна, с 2019 по 2023 гг. уровень рождаемости в городе имел тенденцию к снижению. В 2023 году этот показатель составил 5,58 на 1000 человек, и в 2024 году он немного вырос, поскольку все больше пар были готовы завести детей в Год Дракона.



Хотя эксперты говорят, что эффективность стимулирования рождаемости еще предстоит проверить, многие пары приветствуют эту политику.



У 30-летней Ян Лисинь, работающей на негосударственном предприятии в Хух-Хото, уже есть пятилетний ребенок. "Эта политика дала нам больше уверенности в том, чтобы завести второго ребенка. Субсидии могут снизить финансовые затраты, особенно на материнство и уход за детьми", - сказала она.