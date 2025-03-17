 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.03.2025
13:52  11 лет назад подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
13:34  Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно (видео)
13:29  Синьхуа: В Китае пытаются повысить рождаемость солидным денежным вознаграждением
13:25  Таджикистан изучает предложение России по строительству АЭС малой мощности
13:10  Казахстан создает крупнейший гипермасштабируемый центр обработки данных с участием Сингапура
13:05  Кыргызстан откроет первое посольство в Африке
13:02  В Центральной Азии может появиться европейский спутниковый интернет от SES. В Ташкенте подписали соглашения
12:44  Казахстан проведет детальный анализ работы USAID в стране
12:41  В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников
12:37  СП: Китай передумал становиться "полярной державой"?
12:30  Дата и место рождения католицизма, - Павел Густерин
02:10  День Навруз - праздник жизни, обновления и новых возможностей. Узнайте, как его празднуют в Иране
01:59  "Технология по уничтожению общей памяти": какой будет новая "История Казахстана"? - Азат Ахунов
01:02  Узбекистан пригласил французскую компанию Orano добывать уран на месторождении "Южный Дженгельды"
00:55  Китайские госпредприятия инвестировали более 280 млрд юаней в Синьцзян
00:49  Казахстан в сотрудничестве с партнерами оказал гуманитарную помощь Афганистану
00:47  В Узбекистане на 100 домохозяйств приходится 356 мобильных телефонов
00:45  Кыргызстан: США сворачиваются, ЕС наращивает присутствие
00:10  Россия планирует запустить крупномасштабное производство лития в 2030 году
00:05  Китайские инвесторы не несут угрозы Узбекистану, - Ильзат Касимов
Понедельник, 17.03.2025
23:04  ВС РФ начали наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 марта
22:42  Как изменение климата повлияло на традиционный образ жизни монголов
21:30  Добыча нефти в ОПЕК+ превысила квоту в феврале почти на 0,5 млн баррелей в день
20:09  Президент Кыргыстана принял комиссара Евросоюза в "Ынтымак Ордо"
19:14  Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства
18:18  Do Rzeczy: Почему импотенты, не пожелавшие когда-то умирать за Данциг, поднимают такой шум у берлоги медведя
17:42  Узбекистан. Послы в Сенате отчитались о своей работе по инвестициям, трудовым мигрантам и туристам
17:12  Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития, - Олжас Бектенов
17:00  Правда: Синьцзян-Уйгурский автономный район - не просто пустынный край на западе Китая
16:58  Делегация атомного регулятора Узбекистана посетила Калининскую АЭС в России
16:08  Киргизия и Туркмения создали совместную комиссию по вопросам транспорта, транзита и логистики
16:04  Суверенная экономика: Профессия года - курьер: довезем еду до клиента, а отечественное производство до ручки
15:20  В Навоийской области Узбекистана назначен новый прокурор Абдукахор Муллажанов
14:42  Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии. Проект, профинансированный Европейским союзом
14:35  Тревожный миграционный тренд Казахстана: уезжают специалисты, приезжают рабочие
14:31  Малайзия в Узбекистане будет производить электросамокаты
14:27  Южная Корея хочет добывать "редкие" металлы в Монголии
14:24  В Туркменистане в разные годы найдено много древних статуэток женских фигур
14:13  ChatGPT сменил китайский маркетплейс Temu среди самых популярных приложений в Узбекистане
14:06  Slovo: Рискованная игра Трампа с Россией. На кону гораздо больше, чем Украина
13:58  МИД России: Фильм "Настоящая боль", получивший "Оскар", врет о Красной армии
13:31  О проекте Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года
13:28  Назначены новые начальники УВД Хорезмской и Андижанской областей Узбекистана
12:53  Между Узбекистаном и Туркменистаном начал действовать режим свободной торговли. Список исключений
12:44  О курултае. Президент Казахстана взял на себя ответственность за принятие непопулярных решений - перевел стрелки на себя, - Данияр Ашимбаев
12:08  Кыргызстан более четверти импорта оплачивает в юанях
10:32  Рейтинг МОТ: труд в Беларуси менее производителен, чем Туркменистане
04:13  Казахстан может помочь в строительстве газопровода в Туркменистане
03:35  ЕС выделит Кыргызстану €5 млн на продвижение гендерного равенства ...
03:18  На пути в Самарканд: в Брюсселе подбирают ключи к Центральной Азии, - Рустам Масалиев
02:55  CNN: Товары с надписью "Сделано в России" стали новым трендом в Китае
02:00  Хуситы атаковали авианосец США в ответ на нападение на Йемен
01:50  Российская нефть может стать сильным козырем Трампа в его торговой войне с соседями
01:40  В кыргызстанских аэропортах "Манас" и "Ош" китайцы реконструируют ВВП
01:31  Британская традиция: Мария Захарова прокомментировала призыв Сунака обокрасть Россию
01:16  Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира
01:09  Россия готова к любому повороту отношений с США
01:05  "Они убивают всех". Как боевики из Средней Азии учинили резню в Сирии
01:00  "Голос Америки" запел
00:50  Россия предлагает Таджикистану инвестпроекты в энергетике и добыче редкоземельных металлов, - Виктория Панфилова
00:45  О возможных последствиях милитаризации Евросоюза, - Владимир Прохватилов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Синьхуа: В Китае пытаются повысить рождаемость солидным денежным вознаграждением
13:29 18.03.2025

Хух-Хото предлагает солидные денежные вознаграждения для содействия повышению рождаемости

Хух-Хото, 17 марта /Синьхуа/ -- Власти города Хух-Хото, административного центра автономного района Внутренняя Монголия /Северный Китай/, пообещали денежные вознаграждения в рамках последней попытки повысить рождаемость и справиться со старением общества.

Согласно новым правилам, опубликованным в четверг, город предложит единовременную субсидию в размере 10 тыс. юаней /около 1 394 долл. США/ парам, у которых родится первый ребенок.

А те, у которых родится второй ребенок, будут получать 10 тыс. юаней в год, пока ребенку не исполнится пять лет. Для третьего ребенка или более ежегодная субсидия составляет 10 тыс. юаней до тех пор, пока ребенку не исполнится 10 лет, общая сумма достигает 100 тыс. юаней, что является относительно высокой суммой по сравнению с другими городами.

Заместитель главы городского комитета по делам здравоохранения Ян Чжун заявил, что эти меры направлены на повышение рождаемости и стимулирование роста населения.

"Эта политика является мощной мерой для решения текущей ситуации с демографическим развитием в городе", - сказал он.

Данные показывают, что к концу 2024 года численность населения в континентальной части Китая составила 1,40828 млрд человек, что на 1,39 млн меньше, чем годом ранее, что представляет собой третье последовательное снижение численности населения с 2021 года.

Согласно данным, в Хух-Хото, расположенном примерно в двух часах езды на поезде к северу от Пекина, проживает около 3,6 млн человек.

По сообщению Ян Чжуна, с 2019 по 2023 гг. уровень рождаемости в городе имел тенденцию к снижению. В 2023 году этот показатель составил 5,58 на 1000 человек, и в 2024 году он немного вырос, поскольку все больше пар были готовы завести детей в Год Дракона.

Хотя эксперты говорят, что эффективность стимулирования рождаемости еще предстоит проверить, многие пары приветствуют эту политику.

У 30-летней Ян Лисинь, работающей на негосударственном предприятии в Хух-Хото, уже есть пятилетний ребенок. "Эта политика дала нам больше уверенности в том, чтобы завести второго ребенка. Субсидии могут снизить финансовые затраты, особенно на материнство и уход за детьми", - сказала она.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742293740


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Об эффективности Национального курултая в решении общественных проблем высказался Маулен Ашимбаев
- Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития
- Новый "общественный договор", экономика и доверие
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая
- Кадровые перестановки
- Поправки по вопросам конкуренции презентовали в Мажилисе
- Для стабилизации цен на соцпродукты усилят взаимодействие между СПК и Продкорпорацией
- Глава МИД Казахстана прибыл в Японию с официальным визитом
- Казахстан и CNNC обсудили сотрудничество в атомной энергетике
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  