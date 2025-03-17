Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно (видео)

13:34 18.03.2025

Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В последние дни в сети распространяются видео, на которых жители Ташкента самостоятельно засыпают дорожные ямы. В связи с этим хокимият города выступил с официальным заявлением, разъяснив, почему такой метод не является эффективным и может только усугубить ситуацию, передает корреспондент Podrobno.uz.



Как отмечается, в столице ведутся масштабные работы по ремонту дорог, включающие фрезеровку, очистку, укладку асфальта и его уплотнение специализированной техникой. Работы проводятся по утвержденному графику и с соблюдением технологических требований. Кроме того, привлечены сотрудники ГУБДД для обеспечения безопасности во время работ.



