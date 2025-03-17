|Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно (видео)
13:34 18.03.2025
Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В последние дни в сети распространяются видео, на которых жители Ташкента самостоятельно засыпают дорожные ямы. В связи с этим хокимият города выступил с официальным заявлением, разъяснив, почему такой метод не является эффективным и может только усугубить ситуацию, передает корреспондент Podrobno.uz.
Как отмечается, в столице ведутся масштабные работы по ремонту дорог, включающие фрезеровку, очистку, укладку асфальта и его уплотнение специализированной техникой. Работы проводятся по утвержденному графику и с соблюдением технологических требований. Кроме того, привлечены сотрудники ГУБДД для обеспечения безопасности во время работ.
При этом засыпка ям холодной смесью и ее уплотнение подручными средствами не решает проблему, а в ряде случаев создает дополнительные риски для движения транспорта и самих горожан.
Власти призвали ташкентцев не прибегать к самовольному ремонту и проявить терпение. Вместо этого жителям предложено направлять обращения через портал Xalq nazorati, фиксировать случаи ненадлежащего ремонта с фото и следить за исполнением.
Напомним, хоким Ташкента Шавкат Умурзаков подписал решение о выделении 12 миллиардов сумов на ремонт дорог.