11 лет назад подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым

13:52 18.03.2025

11 лет назад - 18 марта 2014 года - Президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.



Этому поистине историческому моменту 16 марта предшествовал общекрымский референдум, по итогам которого подавляющее большинство проголосовавших (96,77%) высказались в пользу вхождения Крыма в состав Российской Федерации. В Севастополе за возвращение в Россию проголосовало 95,6% жителей города.



Это стало справедливым и долгожданным решением и для крымчан, и для всех граждан нашей страны.



