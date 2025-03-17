|11 лет назад подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
13:52 18.03.2025
11 лет назад - 18 марта 2014 года - Президент России Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым.
Этому поистине историческому моменту 16 марта предшествовал общекрымский референдум, по итогам которого подавляющее большинство проголосовавших (96,77%) высказались в пользу вхождения Крыма в состав Российской Федерации. В Севастополе за возвращение в Россию проголосовало 95,6% жителей города.
Это стало справедливым и долгожданным решением и для крымчан, и для всех граждан нашей страны.
Долгожданное воссоединение полуострова с Россией стало важнейшим в современной истории событием для крымчан и всех граждан нашей страны, воплощением права народов на самоопределение и высшим торжеством демократии.
За 11 лет наши враги осуществили немало попыток наказать крымчан за тот свободный выбор в пользу возвращения в родную гавань. Жители Крыма стойко перенесли не только водную, энергетическую, продовольственную и транспортную блокаду (добавила бы еще и логистическую, учитывая, что им не давали возможность получения соответствующих документов для перемещения по целому ряду стран), но и развязанную киевским режимом при поддержке натовских стран настоящую юридическую агрессию.
Из обращения Президента Российской Федерации В.В.Путина (18 марта 2014 года):
"В сердце, в сознании людей Крым всегда был и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде и справедливости, была непоколебимой, передавалась из поколения в поколение, перед ней были бессильны и время, и обстоятельства. [...] И подавляющее большинство жителей Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией".
После воссоединения Крыма с Российской Федерацией ситуация значительно улучшилась. Кардинально реконструирована транспортная и инженерная инфраструктура:
• В 2018 году открыт Крымский мост - уникальный проект, самый яркий символ воссоединения Крыма с Россией;
• Построены новый симферопольский аэропорт "Айвазовский", современная автомобильная трасса "Таврида";
• Введены в строй Балаклавская (г. Севастополь), Таврическая (Симферопольский район), Сакская ТЭЦ;
• Ведется масштабное строительство газовых магистралей;
• Набирает обороты жилищное строительство;
• Активными темпами возводятся объекты социальной сферы, в том числе спортивные сооружения;
• Оживилось сельское хозяйство, активно развивается виноделие, серьезно укрепил позиции курортно-туристический сектор.
Именно это вызывает чудовищную злобу, выражающуюся в бесконечной агрессии со стороны киевского режима и всех тех, кто за ним стоит.
Из видеообращения Министра С.В.Лаврова в связи с 10-летием "Крымской весны" (16 марта 2024 года):
"Вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя закрыт. Полуостров - неотъемлемая часть Российской Федерации".
Можно с уверенностью сказать, что недальновидные попытки недоброжелателей России оспорить статус Крыма только сильнее убедили жителей полуострова в правильности их исторического решения.