|США и ЕС охотятся за полезным ископаемым Центральной Азии
17:54 18.03.2025
18.03.2025
Не только администрация Трампа интересуется ценными и полезными ископаемыми. Европейский Союз также проявляет большой интерес к ресурсам Центральной Азии
В своих отношениях с правительствами стран Центральной Азии официальные лица США и ЕС, похоже, сосредоточены на расширении доступа к региональным запасам "критически важных минералов".
За последние дни высокопоставленные представители администрации Трампа активно взаимодействовали с Казахстаном. Министр энергетики Крис Райт поднял тему редкоземельных металлов во время встречи 13 марта со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым на полях энергетической конференции в Хьюстоне.
Днем ранее госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением после переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, отметив, что США "с нетерпением ожидают сотрудничества с Казахстаном для углубления экономических связей в секторах энергетики, телекоммуникаций и критически важных минералов".
Растущий американский интерес к критически важным минералам разделяет и Европейский Союз. Европейский комиссар по международному партнерству Йозеф Сикелак, начавший 12 марта шестидневное турне по пяти государствам Центральной Азии, также изучает потенциальные инвестиции в горнодобывающий сектор.
В заявлении ЕС отмечается, что критически важные минералы являются одной из четырех основных тем для обсуждения с лидерами Центральной Азии во время визита Сикелака, при этом ЕС стремится продвигать "лучшие практики, новые рабочие места и экономическую устойчивость". Среди других целей турне - улучшение инфраструктуры в транспортной сфере, цифровой связи, водном секторе, энергетике и климатическом секторе, что позволит расширить торговлю между Центральной Азией и ЕС. Во время остановки в Узбекистане Сикелак планирует посетить Алмалыкский горно-металлургический комбинат.
Узбекистан в начале марта объявил, что намерен потратить $2,6 млрд на развитие своего минерально-сырьевого и горнодобывающего сектора, создавая отличную возможность для американских и европейских инвестиций.
Во время недавнего визита во Францию узбекский лидер Шавкат Мирзиеев подписал соглашение о минералах на $5 млн. Об этом сообщило государственное издание Gazeta.uz. В рамках соглашения геологическая служба Франции "предоставит свой опыт и знания для развития национальной геологической службы в Узбекистане". Другой проект включает "геологические и технические исследования критически важных минералов".
Нехватка редкоземельных металлов, необходимых для работы многих устройств, считающихся незаменимыми в 21 веке, побуждает США и ЕС рассматривать Центральную Азию как источник поставок. "Сочетание факторов делает Центральную Азию - особенно богатый ресурсами Казахстан, а также Узбекистан и Таджикистан - наиболее жизнеспособной альтернативой традиционным поставщикам [особенно Китаю]", - говорится в анализе, опубликованном в конце 2024 года австралийским Институтом Лоуи.
Однако США и ЕС должны наверстать упущенное, чтобы получить значительную долю в горнодобывающем и минеральном секторе Центральной Азии. Китай давно утвердился как доминирующий игрок в регионе.
"Растущий внутренний спрос Китая на критически важные минералы - в первую очередь связанный с производством микрочипов и зеленой энергетики - делает его стратегический интерес к этому сектору экономики стран Центральной Азии, особенно сильным", - говорится в анализе Института Лоуи. "По сути, Пекин уже взял на себя лидерство, особенно в Кыргызстане и Таджикистане, где он контролирует почти все концессии на добычу редкоземельных металлов".
Хотя возможностей в текущих горнодобывающих операциях может быть немного, у США и ЕС есть шанс получить значительную долю в будущих проектах.
"Лидеры стран Центральной Азии понимают, что без иностранного (финансового) капитала, ноу-хау и технологий капитализация местного ресурсного потенциала нереалистична", - говорится в анализе Института Лоуи. "Они также осознали, что совместные действия лучше позволят им преуспеть в производстве [критически важных минералов], тем самым обеспечив свое место в глобальной цепочке поставок".
Подготовлено Profinance.ru по материалам OilPrice.com