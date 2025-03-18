США и ЕС охотятся за полезным ископаемым Центральной Азии

17:54 18.03.2025

18.03.2025



Не только администрация Трампа интересуется ценными и полезными ископаемыми. Европейский Союз также проявляет большой интерес к ресурсам Центральной Азии



В своих отношениях с правительствами стран Центральной Азии официальные лица США и ЕС, похоже, сосредоточены на расширении доступа к региональным запасам "критически важных минералов".



За последние дни высокопоставленные представители администрации Трампа активно взаимодействовали с Казахстаном. Министр энергетики Крис Райт поднял тему редкоземельных металлов во время встречи 13 марта со своим казахстанским коллегой Алмасадамом Саткалиевым на полях энергетической конференции в Хьюстоне.



Днем ранее госсекретарь Марко Рубио выступил с заявлением после переговоров с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу, отметив, что США "с нетерпением ожидают сотрудничества с Казахстаном для углубления экономических связей в секторах энергетики, телекоммуникаций и критически важных минералов".



