MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией

18:13 18.03.2025

Myśl Polska

Польша



Пророссийские американцы образца 2025 года

MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией



Западные пропагандисты уверены, что США по определению настроены антироссийски, а их роль заключается в "победе над Россией", пишет MP. У них не укладывается в голове тот факт, что американцы добивались успехов как раз тогда, когда умели сосуществовать с Россией. Трамп эту истину понял.



Витольд Модзелевский



Пожалуй, для защитников ("хранителей") нашей глупости заголовок этого текста звучит "неприемлемо".



