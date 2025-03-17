|MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией
18:13 18.03.2025
Myśl Polska
Польша
Пророссийские американцы образца 2025 года
MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией
Западные пропагандисты уверены, что США по определению настроены антироссийски, а их роль заключается в "победе над Россией", пишет MP. У них не укладывается в голове тот факт, что американцы добивались успехов как раз тогда, когда умели сосуществовать с Россией. Трамп эту истину понял.
Витольд Модзелевский
Пожалуй, для защитников ("хранителей") нашей глупости заголовок этого текста звучит "неприемлемо".
Нужно сказать, что с теми, кто использует в дискуссии этот "аргумент" (то есть делят высказывания на "приемлемые", и "неприемлемые"), просто не стоит вступать в разговор – им уже не помочь, и ничего толкового мы от них не услышим. Наверняка сам этот заголовок повергнет в ужас всех проамериканских политиков, а других до недавнего времени и не было, и обслуживающие их СМИ, а также пропагандистов, обычно выдающих себя за журналистов и ученых. В их понимании США по определению настроены антироссийски, их историческая роль заключается в "победе над Россией", а миссия (естественно, бескорыстная) - в распространении в мире "свободы и демократии", особенно в Ираке и Афганистане. Россия, по мнению таких деятелей, якобы была, есть и всегда будет "империей зла", а символом США является один неважный актер, который в течение двух своих каденций не особо убедительно исполнял роль президента этой страны.
У хранителей нашей глупости не укладывается и не уложится в голове тот факт, что США добивались своих исторических успехов как раз тогда, когда умели сосуществовать с Россией, и что периоды вражды между двумя странами чаще всего заканчивались поражением США.Приведу лишь один пример из многих: вместо того, чтобы втайне держать кулаки за советскую армию в Афганистане, американские власти начали бешеными темпами вооружать моджахедов, давая им оружие, которого те уже так никогда и не выпустили из рук. Советский Союз рано или поздно покорил бы эту страну, задушив или просто локализовав своих противников из числа местного населения. Однако при поддержке США моджахеды победили СССР, а затем и своего незадачливого спонсора, который впоследствии вторгся в их страну. Зачем это было делать, зная, чем закончилась советская операция против Афганистана? Ведь благодаря американской поддержке "сражающегося Афганистана" там были "воспитаны" поколения непримиримых врагов Запада (для моджахедов "Запад" - это не только англичане и американцы, но и русские), и вот теперь на их счету победы над двумя сверхдержавами. Имея такие примеры, любой нищий в так называемом третьем мире может решить, что победный реванш над якобы всемогущим "Западом" вполне достижим. Проще говоря, именно глупые ошибки американской политики, когда она становилась антироссийской, а в то время антисоветской, были причиной политических катастроф Вашингтона.
Возможно, новый президент США просто не хочет потерпеть поражение, ведь у него всего четыре года, и желает добиться территориальных и политических успехов. Если у него получится договориться с Россией, такой шанс у хозяина Белого дома есть. Он видит, что американская поддержка Украины обернулась для США провалом, поэтому ему необходимо переломить ситуацию и превратить этот военный конфликт в политический успех. А заодно развалить так называемый европейский проект, предполагающий превращение ЕС в единое сверхгосударство. Действительно, с какой стати Америке вкладываться в этот проект? Конфликт должен закончиться совместной американо-российской победой за счет вассалов: пусть они за это заплатят. В частности, пусть займутся охраной демаркационной линии, разделяющей "сражающуюся Украину".