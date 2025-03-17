Новое Агентство Казахстана по атомной энергии возглавил Алмасадам Саткалиев

18:20 18.03.2025

Алмасадам Саткалиев возглавил новое Агентство по атомной энергии



Касым-Жомарт Токаев назначил Алмасадама Саткалиева главой нового Агентства по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.



Об этом 18 марта рассказали в Акорде.



