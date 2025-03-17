|Новое Агентство Казахстана по атомной энергии возглавил Алмасадам Саткалиев
18:20 18.03.2025
Алмасадам Саткалиев возглавил новое Агентство по атомной энергии
Касым-Жомарт Токаев назначил Алмасадама Саткалиева главой нового Агентства по атомной энергии, сообщает Zakon.kz.
Об этом 18 марта рассказали в Акорде.
"Указом главы государства Саткалиев Алмасадам Майданович назначен председателем Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, он освобожден от ранее занимаемой должности", – сказано в сообщении.
Алмасадам Саткалиев родился в 1970 году в городе Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, профессия механик; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, магистр экономики; Назарбаев Университет, Высшую школу бизнеса, магистр делового администрирования для менеджеров; Стэнфордский университет, Высшая школа бизнеса (2016), программа для руководителей.
В разные годы занимал должности первого вице-президента АО "KEGOC"; директора по управлению электроэнергетическими активами АО "Самрук".
С 2007 по 2023 год – вице-министр Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; председатель правления АО "KEGOC"; управляющий директор АО "Самрук-Казына"; председатель правления АО "Самрук-Энерго"; заместитель председателя ЗТБ "KAZENERGY"; управляющий директор по управлению активами АО "Самрук-Казына"; председатель правления АО "Самрук-Казына".
С 4 апреля 2023 года занимал должность министра энергетики.
Сегодня, 18 марта, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Агентства РК по атомной энергии. О решении его создания он рассказал 14 марта на IV заседании Национального курултая в Бурабае.
Ирина Капитанова