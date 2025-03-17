Китайский маркетплейс Temu выполнил условия Узбекистана. Будет ли снята блокировка?

18:28 18.03.2025

Temu прошел регистрацию в Узбекистане - Налоговый комитет



Китайский маркетплейс Temu прошел регистрацию в качестве юридического лица в Узбекистане. В Налоговом комитете уточнили, что переговоры с компанией продолжаются.



Китайский маркетплейс Temu зарегистрирован в качестве юридического лица - резидента Узбекистана. Об этом сообщил Налоговый комитет.



Как уточнили "Газете.uz" в пресс-службе комитета, платформа прошла регистрацию 14 марта, но с ней "продолжаются переговоры по налогам за предыдущие годы".



"Компании необходимо встать на налоговый учет как плательщик налога на добавленную стоимость в НДС-офисе. Как электронная торговая площадка, она может предоставить отчетность за прошлые годы с момента начала работы в Узбекистане", - отметили в комитете.



В качестве примера в Налоговом комитете привели российский маркетплейс Wildberries, который прошел налоговый аудит. По его результатам компания за 2022−2024 годы доплатила в бюджет Узбекистана 51,2 млрд сумов, из них 42,8 млрд сумов - в виде НДС.



"Facebook, Amazon и другие компании не являются резидентами Узбекистана, они иностранные предприятия, добровольно подают отчетность и уплачивают только НДС. Temu зарегистрирована как юридическое лицо - резидент. Теперь компания будет официально работать в стране и платить налоги. Ведутся переговоры, чтобы они встали на учет как нерезиденты, предоставили налоговую отчетность и уплатили НДС за прошлые годы", - добавили в комитете.



В начале марта Национальное агентство перспективных проектов (НАПП) и Налоговый комитет Узбекистана объявили об ограничении работы китайского маркетплейса Temu на территории страны с 20 марта.



Решение было принято в соответствии с постановлением Кабинета министров №885 от 26 декабря 2024 года, согласно которому операторами электронных торговых платформ могут быть только юридические лица - резиденты Узбекистана. В сообщении говорилось, что ряд зарубежных платформ нарушают требования законодательства Узбекистана в сферах электронной коммерции, розничной торговли, рекламы, защиты персональных данных и прав потребителей.



С 1 июля 2025 года в Узбекистане вступят в силу новые правила для международных онлайн-платформ. Компании обязаны встать на учет в уведомительном реестре и зарегистрироваться в специальном реестре субъектов электронной коммерции. Главным требованием является "приземление" - регистрация юридического лица-резидента в республике. Это правило действует уже с 28 декабря 2024 года.



В Национальном агентстве перспективных проектов ранее утверждали, что Temu отказался вставать на налоговый учет и открывать юрлицо в Узбекистане.



"Газета.uz" направила запрос в НАПП (регулятор рынка электронной коммерции) о том, будет ли снята ожидаемя блокировка сервиса после выполнения указанных требований.