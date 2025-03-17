|В Душанбе в честь Навруза состоятся международные соревнования по конному спорту
18:35 18.03.2025
В Душанбе 21 марта пройдут международные скачки в честь Навруза
В честь международного праздника Навруз 21 марта в Душанбе состоятся международные соревнования по конному спорту. Об этом сообщили в пресс-службе администрации столицы.
Согласно постановлению председателя города, турнир пройдет на территории государственного учреждения "Наврузгох". Начало соревнований запланировано на 15:00. В скачках примут участие лучшие наездники и породистые скакуны из различных стран.
Как уточнили в мэрии, проведение данного мероприятия направлено на сохранение и популяризацию национальных традиций, развитие конного спорта и укрепление культурных связей между народами.
Ожидается, что соревнования соберут многочисленных зрителей и станут одним из центральных событий праздничных мероприятий, приуроченных к Наврузу.