Как афганский канала Кош-Тепа повлияет на страны Центральной Азии. Кто больше других пострадает?

18:48 18.03.2025

Как афганский водный проект повлияет на страны ЦА - ответ эксперта



18.03.2025



Специалист Института водных проблем РАН прогнозирует возможные сценарии развития событий в результате строительства мелиорационного канала Кош-Тепа, говорит о том, как можно предотвратить негативные последствия.



Афганистан осуществляет проект канала Кош-Тепа, который позволит сделать более миллиона гектаров пустынной земли в этой стране пригодными для ведения сельского хозяйства, что, в свою очередь, обеспечит продовольственную безопасность.



Научный сотрудник Института водных проблем Российской Академии наук Михаил Болгов в интервью с корреспондентом Sputnik рассказывает, как реализация этого проекта повлияет на и без того напряженный водохозяйственный баланс в странах ЦА.



Также речь идет о первоочередных задачах, стоящих перед регионом, от решения которых зависит развитие здесь сельского хозяйства и экология.



Какие страны Центральной Азии в большей степени пострадают в результате строительства водоканала Кош-Тепа, почему в погоне за увеличением площади орошаемых земель и получением гарантированного урожая Афганистан нанесет ущерб себе самому, может ли помочь в решении водохозяйственных проблем международная кооперация.



Ответы на эти и другие вопросы - в видео Sputnik.







Для справки: на Амударью приходится порядка половины от всех водных ресурсов Центральной Азии: около 60 кубокилометров в год.



Афганистан с помощью международных доноров и консультантов подготовил проекты строительства новых ГЭС и крупных ирригационных систем. Крупнейшим из них является строительство канала Кош-Тепа на реке Пяндж (сливаясь с рекой Вахш, образует Амударью).



О строительстве канала Кош-Тепа, вода для которого отводится от Амударьи, стало известно в марте 2022-го. По планам талибов*, его длина составит 285 км, ширина - 100 метров, глубина - почти 8,5 метров. Стоимость реализации проекта - $684 млн.



Предполагается, что после завершения строительства Афганистан будет получать не менее трети амударьинской воды.



Проект рассчитан на пять лет, однако работы идут с опережением графика.



Афганистан, в отличие от стран Центральной Азии, не ограничен никакими соглашениями и может забирать воду без оглядки на соседние страны.



По мнению специалистов, запуск канала может привести к резкому сокращению потребления воды из реки Амударья в Узбекистане и Туркменистане.



Между тем из-за высокой нагрузки на водные ресурсы Центральная Азия утрачивает свой ирригационный потенциал.



На эту проблему не раз указывал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В частности, он отметил, что в некоторых регионах ЦА к 2040 году нагрузка на водные ресурсы увеличится втрое.



Ранее эксперты ЕАБР прогнозировали, что, кардинально изменив водный баланс в бассейне реки Амударья, канал Кош-Тепа может вызвать геополитическую нестабильность и напряженность в дипломатических отношениях.



* Движение "Талибан" - организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.