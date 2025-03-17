 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.03.2025
23:13  В Душанбе будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк
22:36  В Казахстане разработали Концепцию региональной политики на пять лет
21:53  МИД России: О телефонном разговоре Путина и Трампа
21:36  ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 18 марта
21:30  Европа ищет "пушечное мясо" против России
20:40  В Узбекистане создадут Совет предпринимательниц и обеспечат занятость 2 миллионов женщин
20:28  Пять ядерных пунктов. Китай разыграл тонкую комбинацию с Россией и Ираном
20:17  Нейросеть GigaChat 2.0. Сбер представил искусственный интеллект нового поколения
19:40  Разумные правила игры и справедливые реформы - Рахман Алшанов о шестилетии президентства Токаева
19:14  Новая железная дорога из Монголии в Китай удвоит возможности экспорта угля
18:59  МК: Стали известны условия России по статусу Запорожской АЭС
18:55  Комитет госдоходов Минфина Казахстана опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование
18:48  Как афганский канала Кош-Тепа повлияет на страны Центральной Азии. Кто больше других пострадает?
18:41  В министерстве образования и науки Кыргызстана новый зам - Альберт Махметкулов
18:35  В Душанбе в честь Навруза состоятся международные соревнования по конному спорту
18:28  Китайский маркетплейс Temu выполнил условия Узбекистана. Будет ли снята блокировка?
18:20  Новое Агентство Казахстана по атомной энергии возглавил Алмасадам Саткалиев
18:13  MP: США добивались успехов тогда, когда умели сосуществовать с Россией
17:54  США и ЕС охотятся за полезным ископаемым Центральной Азии
13:52  11 лет назад подписан Договор о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым
13:34  Власти Ташкента призвали жителей проявить терпение и не латать дороги самостоятельно (видео)
13:29  Синьхуа: В Китае пытаются повысить рождаемость солидным денежным вознаграждением
13:25  Таджикистан изучает предложение России по строительству АЭС малой мощности
13:10  Казахстан создает крупнейший гипермасштабируемый центр обработки данных с участием Сингапура
13:05  Кыргызстан откроет первое посольство в Африке
13:02  В Центральной Азии может появиться европейский спутниковый интернет от SES. В Ташкенте подписали соглашения
12:44  Казахстан проведет детальный анализ работы USAID в стране
12:41  В окружении в Курской области оказалась большая группа иностранных наемников
12:37  СП: Китай передумал становиться "полярной державой"?
12:30  Дата и место рождения католицизма, - Павел Густерин
02:10  День Навруз - праздник жизни, обновления и новых возможностей. Узнайте, как его празднуют в Иране
01:59  "Технология по уничтожению общей памяти": какой будет новая "История Казахстана"? - Азат Ахунов
01:02  Узбекистан пригласил французскую компанию Orano добывать уран на месторождении "Южный Дженгельды"
00:55  Китайские госпредприятия инвестировали более 280 млрд юаней в Синьцзян
00:49  Казахстан в сотрудничестве с партнерами оказал гуманитарную помощь Афганистану
00:47  В Узбекистане на 100 домохозяйств приходится 356 мобильных телефонов
00:45  Кыргызстан: США сворачиваются, ЕС наращивает присутствие
00:10  Россия планирует запустить крупномасштабное производство лития в 2030 году
00:05  Китайские инвесторы не несут угрозы Узбекистану, - Ильзат Касимов
Понедельник, 17.03.2025
23:04  ВС РФ начали наступление на Запорожском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 марта
22:42  Как изменение климата повлияло на традиционный образ жизни монголов
21:30  Добыча нефти в ОПЕК+ превысила квоту в феврале почти на 0,5 млн баррелей в день
20:09  Президент Кыргыстана принял комиссара Евросоюза в "Ынтымак Ордо"
19:14  Россия и Таджикистан утвердили программу стратегического партнерства
18:18  Do Rzeczy: Почему импотенты, не пожелавшие когда-то умирать за Данциг, поднимают такой шум у берлоги медведя
17:42  Узбекистан. Послы в Сенате отчитались о своей работе по инвестициям, трудовым мигрантам и туристам
17:12  Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития, - Олжас Бектенов
17:00  Правда: Синьцзян-Уйгурский автономный район - не просто пустынный край на западе Китая
16:58  Делегация атомного регулятора Узбекистана посетила Калининскую АЭС в России
16:08  Киргизия и Туркмения создали совместную комиссию по вопросам транспорта, транзита и логистики
16:04  Суверенная экономика: Профессия года - курьер: довезем еду до клиента, а отечественное производство до ручки
15:20  В Навоийской области Узбекистана назначен новый прокурор Абдукахор Муллажанов
14:42  Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии. Проект, профинансированный Европейским союзом
14:35  Тревожный миграционный тренд Казахстана: уезжают специалисты, приезжают рабочие
14:31  Малайзия в Узбекистане будет производить электросамокаты
14:27  Южная Корея хочет добывать "редкие" металлы в Монголии
14:24  В Туркменистане в разные годы найдено много древних статуэток женских фигур
14:13  ChatGPT сменил китайский маркетплейс Temu среди самых популярных приложений в Узбекистане
14:06  Slovo: Рискованная игра Трампа с Россией. На кону гораздо больше, чем Украина
13:58  МИД России: Фильм "Настоящая боль", получивший "Оскар", врет о Красной армии
13:31  О проекте Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Комитет госдоходов Минфина Казахстана опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование
18:55 18.03.2025

Опубликован новый список казахстанцев, финансируемых из-за рубежа

Комитет государственных доходов Минфина опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование, передает Tengrinews.kz.

В феврале мы сообщали о том, что актуальные данные о казахстанцах, получающих финансирование из-за рубежа за второе полугодие 2024 года, будут опубликованы до 20 марта. Сегодня Комитет госдоходов обнародовал новый список, с ним можно ознакомиться по ссылке.
https://kgd.gov.kz/ru/content/reestr-lic-poluchayushchih-dengi-i-ili-inoe-imushchestvo-ot-inostrannyh-gosudarstv

В целом за 2023–2024 годы информацию о финансировании предоставили 295 казахстанца, из них регулярно – 118, периодически – 96, однократно – 81.

"За 2024 год сведения о получении денег или имущества от иностранных источников на сумму 27,2 миллиарда тенге представлены 218 лицами: 1-е полугодие 2024 года - 192 лицами на 13,6 миллиарда тенге, 2-е полугодие 2024 года - 200 лицами на 13,6 миллиарда тенге", - рассказали в комитете.

Мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям. Как пояснили в комитете, требования о представлении отчетов о своей деятельности и полученных средствах из иностранных источников соответствует мировой практике.

Напомним: реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников, публикуют в Казахстане с 2022 года.

Накануне стало известно, что Казахстан проведет детальный анализ работы Агентства США по международному развитию (USAID). Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин отреагировал на соответствующий запрос депутатов Мажилиса.

Источник - Tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742313300


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Об эффективности Национального курултая в решении общественных проблем высказался Маулен Ашимбаев
- Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития
- Новый "общественный договор", экономика и доверие
- Олжас Бектенов провел совещание по исполнению поручений Президента, озвученных на IV заседании Национального курултая
- Кадровые перестановки
- Поправки по вопросам конкуренции презентовали в Мажилисе
- Для стабилизации цен на соцпродукты усилят взаимодействие между СПК и Продкорпорацией
- Глава МИД Казахстана прибыл в Японию с официальным визитом
- Казахстан и CNNC обсудили сотрудничество в атомной энергетике
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  