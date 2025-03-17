Комитет госдоходов Минфина Казахстана опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование

18:55 18.03.2025

Опубликован новый список казахстанцев, финансируемых из-за рубежа



Комитет государственных доходов Минфина опубликовал новый реестр граждан, получивших иностранное финансирование, передает Tengrinews.kz.



В феврале мы сообщали о том, что актуальные данные о казахстанцах, получающих финансирование из-за рубежа за второе полугодие 2024 года, будут опубликованы до 20 марта. Сегодня Комитет госдоходов обнародовал новый список, с ним можно ознакомиться по ссылке.

https://kgd.gov.kz/ru/content/reestr-lic-poluchayushchih-dengi-i-ili-inoe-imushchestvo-ot-inostrannyh-gosudarstv



В целом за 2023–2024 годы информацию о финансировании предоставили 295 казахстанца, из них регулярно – 118, периодически – 96, однократно – 81.



"За 2024 год сведения о получении денег или имущества от иностранных источников на сумму 27,2 миллиарда тенге представлены 218 лицами: 1-е полугодие 2024 года - 192 лицами на 13,6 миллиарда тенге, 2-е полугодие 2024 года - 200 лицами на 13,6 миллиарда тенге", - рассказали в комитете.



Мера направлена на повышения уровня доверия граждан как к государству, так и к неправительственным организациям. Как пояснили в комитете, требования о представлении отчетов о своей деятельности и полученных средствах из иностранных источников соответствует мировой практике.



Напомним: реестр лиц, получивших деньги или иное имущество из иностранных источников, публикуют в Казахстане с 2022 года.



Накануне стало известно, что Казахстан проведет детальный анализ работы Агентства США по международному развитию (USAID). Вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин отреагировал на соответствующий запрос депутатов Мажилиса.



