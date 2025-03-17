МК: Стали известны условия России по статусу Запорожской АЭС

18:59 18.03.2025

Стали известны условия России по статусу Запорожской АЭС

Эксперт раскрыл, что может быть с Запорожской АЭС после разговора с Трампом



Из-за приближающихся переговоров между Россией и США все чаще говорят о тех спорных моментах, которые могут стать камнем преткновения в диалоге между странами. Один из таких "камней" - вопрос о разделе Запорожской АЭС и, соответственно, Энергодара.



Эксперт раскрыл, что может быть с Запорожской АЭС после разговора с Трампом



Украина хочет вернуть контроль над Запорожской АЭС, заявила глава подкомитета Рады по энергетической безопасности Виктория Гриб. Это неудивительно, учитывая, что Запорожская АЭС - это самая большая в Европе и девятая крупнейшая в мире атомная электростанция. На 2021 год она генерировала 21% от общего производства электроэнергии Украины. Вырабатываемой электроэнергии хватало для обеспечения примерно 10 млн человек по всей стране, а также для работы десятков крупных промышленных предприятий.



Однако это показатели мирного времени. Стоит учитывать, что только за 2024 год страна потеряла половину своих энергетических мощностей. Были уничтожены или повреждены многие ТЭС и ГЭС. Как подчеркивали в Минэнерго Украины, более 60% электрогенерации сейчас происходит только за счет оставшихся в стране АЭС.



Для России ЗАЭС также имеет стратегическое значение, так как благодаря ее работе можно восполнять потребности в электроэнергии Крымского полуострова, новых регионов и Юга России. "Надо понимать, что это достаточно большой объем электроэнергии - 6 гигаватт... Сетевой оператор распишет нам наше служение для того, чтобы запитать потребителей Донбасса, наших новых регионов. Возможно, какая-то часть электроэнергии уйдет на Крым", - сказал генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24".



Сейчас в СМИ обсуждают несколько возможных вариантов того, как может разрешиться конфликт вокруг ЗАЭС. Со ссылкой на инсайдеров сообщается о возможном обсуждении международного контроля над Запорожской АЭС. Однако Россия точно не рассматривает передачу станции Украины, о чем косвенно дала понять заявлением постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова: "Российская сторона больше не готова идти на ротацию наблюдателей Международного агентства по атомной энергии на Запорожской АЭС через украинскую территорию".



Кроме того, и американская сторона заявляла о том, что не стоит вытеснять Россию с освобожденных нами территорий. Запорожская АЭС и Энергодар практически с самого начала СВО были взяты под контроль российскими военными.



Нами и была прекращена работа АЭС ради безопасности из-за постоянных обстрелов ВСУ, которые продолжаются до сих пор. Украинские боевики не только не прекращают наносить удары по энергообъекту с 2022 года, но и совершают попытки запугать работников АЭС. Так, осенью 2024 года в Энергодаре подорвали машину сотрудника безопасности Запорожской АЭС и бывшего председателя совета депутатов города Андрея Короткого.



Как подчеркнул в разговоре с "МК" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков, российская сторона навряд ли пойдет на торги территориями, зато она может предложить Украине закупать электроэнергию по льготным ценам:



"Украина, конечно, будет настаивать на том, чтобы им вернули ЗАЭС, но Россия на это не пойдет. Тогда Киев может снизить свои запросы до уровня паритетного владения - 50 на 50. Однако я думаю, что принципиальная позиция Москвы будет состоять в том, что станция и прилегающая территория должны быть под контролем России. Зато, по моему мнению, российская сторона готова продавать электроэнергию с ЗАЭС Украине. Здесь может даже обсуждаться вопрос тарифа, чтобы электроэнергия с ЗАЭС шла по каким-то льготным ставкам. Если об этом договорятся, то встанет вопрос об объеме подобных продаж. Россия хочет использовать ЗАЭС, чтобы восполнять потребности как новых регионов, так и Юга России. Но на Донбассе есть и угольные, и газовые электростанции, поэтому могут быть излишки, которые России было бы выгодно продавать для самой Украины".



Елизавета Калашникова