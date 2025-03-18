 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новая железная дорога из Монголии в Китай удвоит возможности экспорта угля
19:14 18.03.2025

Новая железная дорога удвоит возможности экспорта угля из Монголии в Китай

18.03.2025

Срок строительства оценивается в 2,5 года. Но после поставки коксующегося угля в КНР смогут практически удвоиться.

Монголия намерена к концу марта открыть тендеры для начала строительства второй железной дороги, которая, как ожидается, почти удвоит объемы транспортировки коксующегося угля в Китай, сообщило правительство Монголии 17 марта.

Изображение: нейросеть.



Китай и Монголия подписали 14 февраля соглашение о создании трансграничной железной дороги, соединяющей порт Гашуун-Сухаит в Монголии с китайским портом Ганцимаоду, получившей название трансграничной железной дороги порт Гашуун-Сухаит-Ганцимаоду.

Ганцимаоду - ключевой порт в торговле углем между Китаем и Монголией.

"Я уверен, что соглашение будет ратифицировано в начале весенней сессии Великого государственного хурала (парламента), что позволит своевременно начать строительные работы", - заявил премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ 17 марта.

"После ратификации соглашения будут подписаны контракты между компаниями, и официально начнутся работы, как указано в соглашении", - сказал он, рассчитывая объявить первые тендеры к концу марта.

Ожидается, что новая железная дорога почти удвоит пропускную способность порта Монголии, увеличив экспорт угля с 83 млн мт/год в среднем до 165 млн мт/год, согласно данным монгольского правительства.

Ожидается, что это расширение увеличит годовой доход от продажи угля на 1,5 млрд долларов. По оценкам правительства, строительство железной дороги займет около 2,5 лет, а начало строительства запланировано на апрель 2025 года.

Железная дорога Гашуун-Сукхайт-Ганкимаоду дополнит железнодорожную линию Тавантолгой-Гашуун-Сукхайт, которая была запущена в сентябре 2022 года.

Platts оценил премиальный твердый коксующийся уголь с низкой летучестью на уровне 171 долл. США/т FOB, Австралия 17 марта. Премиальный низколетучий уголь на базисе CFR, Китай был оценен на уровне 175 долл. США/т.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам S&P Global.

Источник - ProFinance.Ru
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