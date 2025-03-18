Новая железная дорога из Монголии в Китай удвоит возможности экспорта угля

19:14 18.03.2025

Новая железная дорога удвоит возможности экспорта угля из Монголии в Китай



18.03.2025



Срок строительства оценивается в 2,5 года. Но после поставки коксующегося угля в КНР смогут практически удвоиться.



Монголия намерена к концу марта открыть тендеры для начала строительства второй железной дороги, которая, как ожидается, почти удвоит объемы транспортировки коксующегося угля в Китай, сообщило правительство Монголии 17 марта.



Изображение: нейросеть.



