Разумные правила игры и справедливые реформы - Рахман Алшанов о шестилетии президентства Токаева

19:40 18.03.2025 Разумные правила игры и справедливые реформы - Рахман Алшанов о шестилетии президентства Токаева



17 Март 2025



Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов опубликовал статью под названием "Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития", где в цифрах и проектах рассказал о достижениях шестилетнего президентства Касым-Жомарта Токаева, передает агентство Kazinform.



По мнению доктора экономических наук, профессора, ректора университета "Туран" и президента Ассоциации вузов Казахстана Рахмана Алшанова, Президент Касым-Жомарт Токаев реализовал важную реформу: он ввел разумные правила игры для бизнеса в Казахстане и справедливые экономические отношения.



- Как отмечает Премьер-министр Олжас Бектенов в статье, несмотря на многочисленные внутренние и внешние вызовы, Казахстан смог приблизиться к группе стран с высоким уровнем доходов. Рахман Алшанович, по Вашему мнению, как лидерство Президента Токаева повлияло на реализацию ключевых реформ в экономике?



- С приходом Касым-Жомарта Токаева, Президента нашей страны, изменились сами подходы в Казахстане: если раньше действовало "телефонное право" или правило "волосатой руки", когда вопросы решаются "по звонку", а не в рамках закона, то с приходом Токаева этому был положен конец. Президент ввел понятные и разумные правила игры. Бизнес поверил в справедливость проводимых контрактов и отношений на рыночной основе. Если конкурентоспособен, то, пожалуйста, имеешь право получать кредиты, заключать контракты, строить бизнес. До Токаева большая часть бизнеса была отрезана от этого, к "пирогу" были допущены приближенные лица. Токаев нормализовал ситуацию, он отодвинул людей, "сидящих" на должностях, и заменил их теми людьми, которые готовы продвигать справедливые экономические реформы.



Бизнес "вздохнул" - это самое главное достижение в реформах, которые сделал за эти годы президент.



Второй важный момент - все вопросы начали обсуждаться: бизнес, экономисты, представители экспертного сообщества получили возможность принимать участие в формировании экономической политики и в решении задач. Они получили право голоса и право определять судьбу нашей страны.



За прошедшие шесть лет серьезно изменилась мировая ситуация. Кто думал, что Россия и Украина ввергнутся в такой конфликт с военными столкновениями? Санкционные режимы и торговые войны начали оказывать свое влияние. Касым-Жомарту Токаеву нужно было пройти между Сциллой и Харибдой, как по лезвию бритвы. Ситуация сложилась непростая: Россия - наш сосед и стратегический партнер, как и Китай, США также наш торговый партнер. У всех игроков есть своя точка зрения на происходящие процессы, а Казахстан находится посередине, со всеми нужно выстроить нормальные взаимоотношения. Это требует огромного искусства.



На мой взгляд, Токаеву удалось сохранить свое лицо и позиции страны. Казахстан сегодня в международных политических и экономических отношениях нашел свое срединное место. Не случайно Казахстан называют "срединной державой", это не просто формула, а фиксация серьезного политического подхода. Реализация этой политики привела к тому, что Казахстан сегодня не отрезан от мира, санкции к нам не применяются, мы избежали всего этого, что позволило нормально развиваться бизнесу и стране.



- Какие внутренние вызовы в сфере экономики пришлись на президентство Токаева?



- Сегодня страна столкнулась с серьезным вызовом. Дело в том, что мы в последние годы активно разрабатывали социальную политику. Казахстан провозгласил себя социальным государством, и мы должны проявлять заботу о народе, то есть повышать доходы населения, оказывать социальную поддержку пенсионерам и уязвимым слоям населения, вкладывать деньги в сферу образования и здравоохранения. Государство взяло на себя большие обязательства, и многое сделано за время президентства Касым-Жомарта Токаева.



Однако за последние два года бюджет столкнулся с тем, что расходы выросли в два раза, а темпы получения доходов снизились, особенно в нынешнем году. Свой небольшой "вклад" в это сделал нефтегазовый сектор из-за ремонта на Кашагане и Тенгизе, речь идет о порядка 300 млрд тенге. Скажем так, "перестаралось" и правительство, когда налоги за этот год получило в зачет в прошлом году. В итоге получилось, что около 20% от всех налогов сейчас мы не имеем в бюджете. Образовался своего рода бюджетный кризис.



Президент пошел на решительный шаг: помимо гарантированного трансферта из Национального фонда был сделан дополнительный трансферт на 3 трлн тенге. По сути, Президент бросил правительству спасательный круг. Теперь он поставил задачу перед кабмином искать способы, каким образом пополнить бюджет. Президент твердо сказал, что социальную сферу трогать нельзя: мы не пойдем на снижение доходов населения, на снижение зарплат учителям, врачам, на сокращение социальных выплат и пособий, которые представляют громадную сумму.



Правительство пытается решить этот вопрос через налоговую систему, в том числе с помощью реформы НДС. Государству, когда оно вводит реформы в налоговую политику, нужно быть очень внимательным, потому что фискальные меры имеют "потолок". В экономической теории известно, что есть тот уровень налогов, дальше которого они уже не имеют значение, потому что бизнес уходит "в тень". Ему нерентабельно в условиях конкуренции платить налоги в таком объеме, бизнес должен жить, развиваться, иметь оборотный капитал, что невозможно, когда у него забирают все подчистую. Такое наблюдалось в предыдущие эпохи, это своего рода отголоски рабовладельческого труда. Сейчас же необходимо выбрать грамотную политику.



Кроме того, по поручению президента в стране происходит критический пересмотр всех позиций и всех трат. Такая ревизия может не дать результаты сходу, но, по крайней мере, процесс пошел.



- Президент Токаев поставил задачу диверсифицировать экономику, и за шесть лет доля обрабатывающей промышленности сравнялась с добывающим сектором. В чем заключается стратегия Токаева по ускоренному развитию несырьевого сектора?



- В этом году действительно произошло знаменательное событие - впервые обрабатывающий сектор превысил добывающий в структуре промышленности. Объемы небольшие, но есть положительная тенденция. У нас появились высокотехнологические сектора: пищевая, химическая, нефтехимическая промышленность, машиностроение, информационные технологии. Экспорт информационных технологий достиг 400 млн долларов, поэтому задача президента Токаева выйти на 1 млрд долларов кажется вполне осуществимой в ближайшем будущем.



Во многих развитых странах экономический эффект дают инновационные научные проекты. Американцы или китайцы выделяют миллиарды долларов на такие проекты. У нас таких денег нет, и вряд ли мы сможем сравниться с ними, однако эти страны задают тон мировой технологической политике. Казахстан может развивать точечно и применять мировые достижения у нас.



Президент поставил задачу повысить эффективность затрат через науку и инновации. За последние годы затраты на науку в Казахстане достигли 450 млрд тенге.



Другим резервом может стать квазигосударственный сектор. Рентабельность таких предприятий как "Казмунайгаз", "КТЖ" остается низкой - на уровне 3-4%. Президент ставит задачу о приватизации - отправить на рынки ценных бумаг акции этих компаний.



Что касается нефти, она всегда была главным источником доходов, однако наметилась тенденция, когда за последнее время два мегаполиса - Алматы и Астана - стали приносить доходов больше, чем 4 нефтегазовых района. Астана вырвалась вперед на позиции после Алматы, хотя раньше столица была в числе дотационных городов. Это говорит о том, что малый и средний бизнес в этих городах становится реальной экономической силой, он влияет на "погоду" в стране, он создает рабочие места, вносит ощутимый вклад в ВВП страны.



Пока никто не отказался от нефти и газа - ни Америка, ни Россия, ни Китай. Иран, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ - все страны, которые обладают сырьем, никто не отказался от нефти. Добыча сырья - это естественно.



Президент говорит, что мы должны развивать транспортные коридоры. В этом отношении мы должны повысить эффективность прохождения товаров через Казахстан. Сейчас завершается строительство железнодорожной линии Достык - Мойынты по северу Балхаша, еще будет построена жд ветка протяженностью 230 км.



Транспортировка нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) имеет свои пределы, а у нас добыча нефти растет. По моим подсчетам, около 10-15 млн тонн нефти нуждается в дополнительных объемах. В Китай труба работает на полную мощность: 2 млн тонн в год туда направляется. Остается направление Баку - Тбилиси - Джейхан, которое мы должны развивать.



- За последние шесть лет Казахстан активно развивал инфраструктуру - строительство новых дорог, модернизация железных путей, увеличение транзитных мощностей. Как эти инициативы изменили экономику страны?



- Как отметил в своей статье Олжас Бектенов, за последние шесть лет в экономику страны было привлечено 130 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Сейчас президент говорит о том, чтобы шло привлечение инвестиций каждым отдельно взятым акиматом. Это означает, что инвестор пришел - он строит дорогу или предприятие и возвращает свои деньги из вложенных им средств в экономику страны. Ему создали возможности, пожалуйста, зарабатывай!



Мы привлекали иностранные инвестиции, брали кредиты у международных банков, как ЕБРР, Азиатский банк развития. Мы строили дороги, в том числе Западный Китай-Западная Европа.



За счет кредитов также было реализовано много проектов. Мы размещали ценные бумаги на европейском рынке ценных бумаг, брали "10-летние" бумаги в 2015 году до 2025 года, и сейчас настал период расчета с ними.



Надо сказать, что 140 государств мира имеют долги, общая сумма которых превышает 100 трлн долларов. А первом месте - Америка, мы находимся на 44-м месте. Работать с долгами - это естественно, ведь нужно строить дороги, расширять инфраструктуру. Мы планируем строить АЭС, причем не одну, а три, нужно обновлять жилищно-коммунальное хозяйство. Бюджет не всегда может решить эти вопросы, а их надо решать. В мире огромный рынок ссудного капитала, мир имеет традиции и опыт работы с долгами. Казахстан должен 160 млрд долларов, из них правительственный долг - 11 млрд долларов. Задача стоит брать дешевые деньги, у японцев, например.



- Цифровизация и искусственный интеллект, транспортный транзит, энергетика, агропромышленный сектор, человеческий капитал - на недавнем курултае в Бурабае глава государства обозначил пять ключевых направлений, в которых Казахстан способен стать самодостаточным и даже лидировать. Можно ли рассматривать этот список как стратегическое видение будущего страны?



- Конечно, направлений может быть много. Но мы не такая большая страна, и наш бюджет не позволяет сегодня "размахивать" деньгами тут и там. Очевидно, что Казахстан стоит на Шелковом пути, и раз мы здесь, мы должны использовать территориальный фактор как преимущество, для этого нужно создавать инфраструктуру, развивать логистику, создавать дополнительные пути сообщения. Агропромышленный комплекс: такой резерв земли в мире остался только у двух стран - это Аргентина и Казахстан. Мы можем ставить мировые рекорды по объемам производства: начали выращивать нут - уже мировой рекорд, по льну-кудряшу - в числе мировых лидеров по объему производства.



Технологии искусственного интеллекта мир развивает семимильными шагами, если мы сейчас не будем это делать, можем безнадежно отстать. В наших вузах мы набрали хороший темп. 84 государства получают IT-продукцию и услуги ИКТ от Казахстана. Мы сделали настоящий рывок.



Человеческий капитал: Казахстан - уникальная страна, где люди стремятся к высшему образованию. Это хорошо, кто-то из них обязательно станет академиком. Талантов нам не занимать, но надо их поддерживать. Задача, которая стоит перед государством, - быстро доводить от идеи до производства, масштабировать результаты. Умы и таланты не должны быть зарыты в землю, их надо использовать. Казахстан впервые в своей истории проходит школу рыночной экономики. Во времена президента Нурсултана Назарбаева в первые годы рынок был еще "диким", возможно, тогда так и надо было - бить кулаком по столу, угрожать. Сейчас наступает новый этап цивилизованного входа в рыночные отношения, к которому стремится Президент Токаев и сам его проводит. Гармонизация требований в соответствии с ситуацией - это характерный стиль Токаева.



Напомним, ранее была опубликована статью Премьер-министра Казахстана к шестилетию президентства Токаева.



Карлыгаш Бокаева Источник - Kazinform

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