|В Узбекистане создадут Совет предпринимательниц и обеспечат занятость 2 миллионов женщин
20:40 18.03.2025
18 марта 2025
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В этом году власти Узбекистана должны будут обеспечить занятость 2 миллионов женщин, а также предоставить им широкие возможности для профессионального роста и ведения бизнеса.
Это предусмотрено постановлением президента.
Согласно документу, в 2025 году:
- 250 тысяч женщин пройдут обучение профессиям и основам предпринимательства;
- 250 тысяч получат доступ к высшему образованию;
- 50 тысяч женщин, нуждающихся в поддержке, смогут пройти оздоровление в санаториях и посетить мотивационные семинары по развитию предпринимательских навыков.
С 1 мая 2025 года в рамках программы поддержки женщин-предпринимателей "Хамрох" будут реализован ряд мер
Гранты до 50 миллионов сумов получат 1 тысяча предпринимателей-наставников, помогающих женщинам реализовывать зеленые проекты, IT-стартапы и запускать собственный бизнес.
Женщинам с положительной кредитной историей предоставят беззалоговые кредиты до 100 миллионов сумов. "Компания по развитию предпринимательства" будет выступать поручителем при покупке ими оборудования за счет кредитных средств.
К 1 июля 2025 года начнет работу цифровая платформа "Женщины-предприниматели", которая позволит:
- оказывать содействие в закупке сырья;
- расширять кооперацию и находить рынки сбыта продукции;
- искать и нанимать необходимых специалистов;
- оперативно решать возникающие проблемы бизнеса.
Кроме того, до 1 августа утвердят Стратегию оказания финансовых услуг для поддержки женского бизнеса, а также создадут Совет женщин-предпринимателей, куда войдут ведущие деловые женщины страны.