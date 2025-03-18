В Узбекистане создадут Совет предпринимательниц и обеспечат занятость 2 миллионов женщин

20:40 18.03.2025

18 марта 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В этом году власти Узбекистана должны будут обеспечить занятость 2 миллионов женщин, а также предоставить им широкие возможности для профессионального роста и ведения бизнеса.



Это предусмотрено постановлением президента.



Согласно документу, в 2025 году:



- 250 тысяч женщин пройдут обучение профессиям и основам предпринимательства;



- 250 тысяч получат доступ к высшему образованию;



- 50 тысяч женщин, нуждающихся в поддержке, смогут пройти оздоровление в санаториях и посетить мотивационные семинары по развитию предпринимательских навыков.



С 1 мая 2025 года в рамках программы поддержки женщин-предпринимателей "Хамрох" будут реализован ряд мер



Гранты до 50 миллионов сумов получат 1 тысяча предпринимателей-наставников, помогающих женщинам реализовывать зеленые проекты, IT-стартапы и запускать собственный бизнес.



Женщинам с положительной кредитной историей предоставят беззалоговые кредиты до 100 миллионов сумов. "Компания по развитию предпринимательства" будет выступать поручителем при покупке ими оборудования за счет кредитных средств.



К 1 июля 2025 года начнет работу цифровая платформа "Женщины-предприниматели", которая позволит:



- оказывать содействие в закупке сырья;



- расширять кооперацию и находить рынки сбыта продукции;



- искать и нанимать необходимых специалистов;



- оперативно решать возникающие проблемы бизнеса.



Кроме того, до 1 августа утвердят Стратегию оказания финансовых услуг для поддержки женского бизнеса, а также создадут Совет женщин-предпринимателей, куда войдут ведущие деловые женщины страны.