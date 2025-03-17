ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 18 марта

21:36 18.03.2025

Михаил Пшеничников



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 марта в разрезе СВО. ВСУ попытались прорваться через границу России в Белгородской области, идет ликвидация пехотных групп противника. Редакция Readovka рассмотрела особенности поведения украинских официальных источников в рамках потенциальной подготовки ВСУ к деблокированию окруженных сил незалежной юго-западнее Суджи.



Подготовка к деблокированию



