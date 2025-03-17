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ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область – итоговая сводка Readovka за 18 марта
21:36 18.03.2025

Михаил Пшеничников

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 18 марта в разрезе СВО. ВСУ попытались прорваться через границу России в Белгородской области, идет ликвидация пехотных групп противника. Редакция Readovka рассмотрела особенности поведения украинских официальных источников в рамках потенциальной подготовки ВСУ к деблокированию окруженных сил незалежной юго-западнее Суджи.

Подготовка к деблокированию



С утра 18 марта на границе с Украиной в Краснояружском районе Белгородской области противник попытался прорвать границу силами до роты солдат при поддержке инженерных машин разграждения и танка. Бои с неприятелем ведутся в районе сел Графовка, Демидовка и Прилесье. Попытка украинских штурмовых групп заскочить и закрепиться в населенных пунктах потерпела неудачу. После провала утренних и дневных накатов ВСУ стороны обменялись артиллерийскими ударами. Силами разведки ВС РФ установлено, что в Краснопольском районе Сумской области сосредоточены еще несколько украинских ротных тактических групп, вероятность новых попыток прорваться крайне велика. Однако стоит заметить следующее. Общее число привлеченных сил указывает на то, что командование противника в первую очередь преследует цель создать напряжение на границе, а не прорвать ее с далеко идущими планами. Для первичного прорыва по логике вещей необходимо единовременно задействовать максимально возможные по составу и количеству силы для повышения шансов на успех. Но если противник оперирует подразделениями в диапазоне до роты и менее, то подобные атаки преследуют какие угодно цели, но только не масштабный прорыв вглубь территории РФ как таковой.

Стоит предположить, что задача неприятеля – обозначить свое присутствие, атаковать, чтобы угроза масштабных действий была конкретной. Мотив ВСУ очевиден, русские войска готовятся к наступлению в Сумской области, а продвижение в Запорожье уже началось. К тому же остатки группировки ВСУ в курском приграничье обливаются кровью на маленьком "пятачке" без возможности быстро сняться с позиций и отступить, так как их перебьют на марше. Более того, неустановленное число украинских военных и иностранных наемников находится в окружении в полях и лесопосадках юго-западнее Суджи. Таким образом, активность ВСУ на другом участке пограничья России может говорить о том, что командование незалежной готовит деблокирование. Для этого противнику необходимо растянуть наши войска по площади и ослабить концентрацию сил в районе "мешка". Он полагает, что потенциальный прорыв основных подразделений к своим блокированным "побратимам" получит больше шансов на успех, если часть русской армии из района Суджи будет переброшена южнее "ловить" очередную атаку ВСУ.

Большой секрет главкома Сырского

В украинском интернет-сегменте замечена специфическая аномалия. Она выражается в категорическом отрицании факта, что ВСУ предприняли очередную атаку на русское пограничье.

"Сами придумали, сами победили. Бои в пограничье продолжаются в целом постоянно в течение широкомасштабной войны, как из-за активности других врагов со стороны Белгородской области, так и артиллерийские дуэли из-за активности их арты по территории Украины", – написал в своем канале глава Центра противодействия дезинформации при СНБО незалежной Коваленко.

Всякий раз, когда ВСУ предпринимали рейд на территорию России, украинские источники в пропагандистских целях раздували ситуацию до глобальных масштабов. Особенно сейчас противнику крайне необходимо "выдавить перемогу" из любого повода. Но не в этот раз, что же случилось? Да, у ВСУ после поражения в Курской области подобные мероприятия "травмируют психику". Но все куда интереснее. В украинском сегменте интернета также распространился нарратив о том, что "никакого окружения" сил незалежной южнее Суджи нет. Таким образом, учитывая вышесказанное касательно мотива командования ВСУ атаковать стык Белгородской и Курской областей, Киев и эти действия будет скрывать. Все укладывается в простую логику – если нет окружения, то и подготовительных мероприятий к попытке деблокирования быть не может.

Вчера, 17 марта, главным событием дня стало массированное наступление ВС РФ на Запорожском направлении.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742322960


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