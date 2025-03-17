В Казахстане разработали Концепцию региональной политики на пять лет

22:36 18.03.2025 Концепцию региональной политики на пять лет разработали в Казахстане



Подготовлено постановление правительства "Об утверждении Концепции региональной политики Республики Казахстан на 2025-2030 годы", сообщает Zakon.kz.



Документ определяет ключевые направления развития регионов страны, направленные на достижение сбалансированного территориального роста и повышение качества жизни граждан.



Что сейчас



В концепции также дается анализ текущей ситуации. При этом отмечается, что, несмотря на общую положительную динамику и достигнутые результаты, объективные различия в социально-экономическом положении регионов обусловливают их неравномерное развитие.



С учетом географического расположения, экономической специализации, характера рыночных связей и системы расселения населения в Казахстане выделяются 5 макрорегионов:



- Западный макрорегион: Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Мангистауская области;

- Южный макрорегион: Алматинская, Жамбылская, Жетысу, Туркестанская области и г. Шымкент;

- Северный макрорегион: Акмолинская, Костанайская и Северо-Казахстанская;

- Центрально-Восточный макрорегион: Абай, Карагандинская, Павлодарская, Улытау и Восточно-Казахстанская;

- Крупные агломерации: города Астана и Алматы.



По ключевым социально-экономическим параметрам наблюдаются значительные разрывы как между регионами, так и относительно среднереспубликанского уровня.



Так, самые высокие заработные платы отмечаются в Западном макрорегионе (Атырауская, Мангистауская области), в Центрально-Восточном макрорегионе (Улытау), а также в крупных агломерациях Астане и Алматы. В то же время в Южном и Северном макрорегионах средняя заработная плата ниже среднереспубликанского уровня (в среднем по РК за 2023 год – 364,3 тысячи тенге).



Разрыв по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума (средняя по РК – 5,2%) между регионами в 2023 году составил 3,7 раза. Наибольшая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума отмечается в Южном макрорегионе (от 6,4% до 9%), а также в Западном макрорегионе, в частности в Мангистауской (7%) и Кызылординской (6,2%) областях.



Указывается, что в Западном и Южном макрорегионах уровень безработицы превышает среднереспубликанский уровень (4,7%). Однако официальная статистика не учитывает долю самозанятого населения, которое часто не имеет стабильного дохода и постоянной работы. Поэтому фактический уровень безработицы может не полностью отражать реальную ситуацию на рынке труда.



В Западном и Южном макрорегионах также отмечается высокая доля самозанятого населения (от 27% до 37%).



Из документа следует, что наибольший отток населения наблюдается в Южном макрорегионе, особенно в Туркестанской (184,8 тысячи человек), Жамбылской (116,4 тысячи человек), Алматинской (85,5 тысячи чел.) областях, а также в Кызылординской (48,6 тысячи человек), Восточно-Казахстанской (67,9 тысячи человек), Северо-Казахстанской (47,6 тысячи человек) и Карагандинской (43,8 тысячи человек) областях.



При этом особенно заметный отток наблюдается среди трудоспособного населения, которое активно переезжает в крупные города в поисках работы и лучших условий жизни.



Наибольший рост населения приходится на города республиканского значения, южные и западные регионы. Снижение населения наблюдается в Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, а также в областях Абай и Жетысу. За пятилетний период численность населения в этих регионах сократилась на 40,8 тысячи человек.



Вместе с тем говорится, что удельный вес пожилого населения в возрасте 65 лет и старше стремительно растет.



В настоящее время в Казахстане насчитывается 20 моногородов (Курчатов, Степногорск, Хромтау, Кулсары, Алтай, Риддер, Аксай, Абай, Балхаш, Темиртау, Шахтинск, Житикара, Лисаковск, Рудный, Жанаозен, Аксу, Экибастуз, Кентау, Каражал, Сатпаев), в которых проживают 1 349 224 человек (около 11% городского населения страны), из них:



- 14 городов областного значения (Курчатов, Степногорск, Риддер, Балхаш, Темиртау, Шахтинск, Лисаковск, Рудный, Жанаозен, Аксу, Экибастуз, Кентау, Каражал, Сатпаев);

- 6 городов районного значения (Хромтау, Кулсары, Аксай, Алтай, Абай, Житикара).



Разработчики отмечают, что в последние годы количество моногородов в стране сократилось с 27 до 20.



Пересмотр перечня моногородов стал ключевым шагом в совершенствовании управления их социально-экономическим развитием.



В документе представлено видение развития регионов. Так, предусматривается, что развитие регионов будет идти с учетом их особенностей: крупные города формируют экономические центры роста, а малые города и сельские территории требуют дополнительных мер для улучшения инфраструктуры и создания рабочих мест.



Что ожидается



Ожидается, что к 2030 году в развитии регионов и реализации региональной политики произойдут следующие качественные изменения, способствующие повышению качества жизни граждан страны, а также долгосрочному и устойчивому развитию национальной экономики:



- обеспеченность регионов базовыми благами и услугами, включая образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культуру, спорт, а также инженерную и транспортную инфраструктуру, которая соответствует СРС, составит 96% для городов и 71% для сельских населенных пунктов (СНП);

- формирование комфортной городской среды через масштабное благоустройство общественных пространств, повышение уровня озеленения, обеспечение чистоты и санитарного состояния, повышение безопасности улиц, улучшение доступности социальной инфраструктуры, а также сохранение и развитие архитектурного облика городов и сельских населенных пунктов с учетом климатических особенностей и принципов устойчивого развития;

- развитие населенных пунктов страны будет осуществляться с учетом требований градостроительного планирования, в том числе за счет разработки качественных градостроительных проектов на всех уровнях (генеральных планов, проектов детальной планировки и застройки);

- развитие глубокой переработки в отраслях нефтегазового сектора, горнорудной промышленности и сельского хозяйства с созданием пояса МСБ вокруг крупных предприятий;

- стимулирование освоения новых производственных цепочек и выпуска готовой продукции в обрабатывающих отраслях и АПК с акцентом на увеличение добавленной стоимости, локализации и максимальную переработку отечественного сырья внутри страны;

- реализация транспортно-логистического потенциала регионов путем повышения транспортной связанности, развития качественной сервисной инфраструктуры и региональных транзитных транспортных узлов (хабов);

- развитие туристского потенциала регионов через развитие точек притяжения туристов регионального масштаба;

- усиление межведомственного взаимодействия путем формирования единого координационного центра – офиса региональных инициатив при аппарате правительства РК;

- дальнейшее повышение бюджетной самостоятельности регионов путем полноценного внедрения блочного бюджета;

- укрепление доходной части местных бюджетов за счет расширения налоговой базы путем реализации новых инвестиционных проектов для раскрытия экономического потенциала регионов в рамках настоящей Концепции, более рационального распределения доходов местных бюджетов, дальнейшей поэтапной фискальной децентрализации, а также других системных мер;

- усиление кадрового потенциала местных исполнительных органов через повышение внутренней мобильности кадров среднего звена по принципу "регион-центр-регион" с разработкой механизмов стимулирования и карьерного роста;

- улучшение управления данными в государственном секторе через создание и развитие целостной национальной экосистемы данных, а также оптимизация системы управления данными в государственного секторе;

- регионы будут оснащены развитой специализированной инфраструктурой в АПК, индустриальном секторе, туризме и других отраслях, что приведет к значительному росту частных инвестиций и поэтапной трансформации их структуры экономики;

- полноценное формирование пяти городских агломераций (Астанинская, Алматинская, Шымкентская, Актюбинская, Карагандинская) как центров экономического роста национального масштаба создаст условия для расширения географии экономического роста на остальные территории страны;

- сбалансированное развитие городских агломераций за счет реализации проектов в транспортной, инженерной и социальной инфраструктуре;

- формирование новых "центров экономического роста" за счет реализации социально-экономического потенциала областных центров;

- увеличение транспортной доступности моно- и малых городов с центрами экономического роста;

- диверсификация экономики моногородов за счет развития производственной инфраструктуры и реализации якорных проектов;

- модернизация сельской инфраструктуры позволит довести качество жизни более 90% сельского населения до требований СРС и обеспечит условия проживания в селе максимально приближенные к городскому уровню;

- значительное улучшение демографической ситуации в сельских и приграничных населенных пунктах страны за счет улучшения условий проживания;

- улучшение доступности ресурсов развития (финансовых, материальных, земельных) для сельского населения обеспечит значительный рост доходов и снижение уровня бедности в сельской местности.



Таким образом, видение развития регионов и реализации региональной политики охватывает три основных направления: обеспеченность населения регионов качественной базовой инфраструктурой (социальной, инженерной, транспортной) и комфортной городской средой, реализованный экономический потенциал в промышленности, АПК и транспортно-логистическом комплексах, туризме, а также эффективное институциональное обеспечение развития регионов.



В рамках первого направления будут решаться вопросы снижения критических разрывов в обеспеченности базовой инфраструктурой (объектами образования, здравоохранения, инженерной, транспортной инфокоммуникационной инфраструктуры) в сравнении со среднереспубликанским уровнем и удовлетворения потребностей регионов в строительстве новых объектов базовой инфраструктуры с учетом перспектив развития.



Приоритетное внимание будет уделено объектам с наиболее острыми проблемами. Комплексное благоустройство повысит качество городской среды, улучшит экологическую ситуацию и создаст комфортные условия для жизни населения. Развитие общественных пространств, озеленение и модернизация инфраструктуры увеличат привлекательность территорий, стимулируя внутренний туризм, малый и средний бизнес, а также инвестиционную активность регионов.



В МНЭ отметили, что в целом проект Концепции направлен на стимулирование равномерного развития инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, повышение уровня жизни в регионах и снижение разрыва в доходах между городами и селами.



К 2030 году планируется значительное улучшение доступа к чистой воде, модернизация дорожной сети, строительство новых школ и больниц. Доля малого бизнеса в экономике должна вырасти до 45%, а качество жизни в малых городах и сельских районах значительно улучшится.



Проект предусматривает развитие регионов с учетом их особенностей и экономической специализации, включая развитие промышленности, сельского хозяйства и перерабатывающей отрасли.



Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 апреля.

https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15496127



Лариса Черненко Источник - Zakon.kz

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