В Душанбе будет создан российско-таджикистанский индустриальный парк

23:13 18.03.2025

Между Таджикистаном и Россией подписано соглашение о создании промышленного парка в Таджикистане



ДУШАНБЕ, 18.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. В рамках промышленного сотрудничества Россия приняла решение создать промышленный парк в Таджикистане.



В связи с этим между Правительством Республики Таджикистан и Российской Федерацией состоялся обмен соглашениями о создании индустриального парка на территории Республики Таджикистан в присутствии глав государств - Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и Президента Российской Федерации уважаемого Владимира Путина.



Как сообщили НИАТ "Ховар" в Министерстве промышленности и новых технологий Республики Таджикистан, состоялся обмен документами с учетом наличия значительного потенциала развития и повышения эффективности двустороннего сотрудничества в области промышленности, улучшения инвестиционных возможностей и создания благоприятных условий для развития промышленного и инвестиционного сотрудничества между хозяйствующими субъектами обоих государств.



Соглашение регулирует реализацию инвестиционного проекта инвестором, определяет права и обязанности сторон, а также инвестора по реализации инвестиционного проекта.