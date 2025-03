Трамп рекламирует приложение CBP Home для самодепортации нелегальных мигрантов (видео)

00:01 19.03.2025

Трамп призвал нелегальных мигрантов "самодепортироваться" с помощью приложения



Президент США Дональд Трамп призвал нелегальных мигрантов добровольно покинуть страну, используя приложение CBP Home.



[U.S. Customs and Border Protection (CBP) - Служба таможенного и пограничного контроля США].



"Люди, которые находятся в нашей стране нелегально, могут либо депортироваться сами (self-deport), либо быть депортированы принудительно, что не очень приятно", - сказал Трамп.



По его словам, администрация предыдущего президента США Джо Байдена использовала приложение CBP One, "чтобы более миллиона иностранцев нелегально попали в США".







"Теперь моя администрация запускает приложение CBP Home, чтобы нелегалы могли легко и добровольно покинуть страну прямо сейчас", - отметил он.



Он отметил, что если нелегалы не зарегистрируются и не "самодепортируются" через это приложение, то их депортируют власти, после чего они уже не смогут легально вернуться в США.



В начале марта служба таможенного и пограничного контроля США представила приложение CBP Home для смартфонов, с помощью него нелегальные мигранты на территории Америки смогут добровольно покинуть США.