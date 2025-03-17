|Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры
00:25 19.03.2025
Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) озвучил свое видение текущей санкционной политики Запада в отношении России, подчеркнув ее долгосрочный и стратегический характер.
Виктория Воропаева
По его словам, санкции против РФ представляют собой не "временные или точечные меры", а "механизм системного стратегического давления" на страну.
"И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", - отметил президент, очерчивая долгосрочные тенденции международной политики в отношении России.
Кроме того, он подчеркнул, что современный характер действий западных стран заметно отличается от практик предыдущих лет.
"Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им, похоже, стесняться этого не нужно, они не собираются стесняться", - заявил глава государства.
Также российский лидер считает, что страны Запада найдут и другие способы "вставить палки в колеса", с целью "поддавить" Россию.
"Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса", - подчеркнул он.
По словам российского президента, такая тактика теперь сопровождается не только регулярными угрозами ввести новые санкции, но и серийными разработками все новых санкционных пакетов. "Они не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим", - добавил он.
Против России уже введено суммарно более 28 тысяч санкций - больше, чем общее число санкций, введенных против всех остальных мировых стран, отметил Владимир Путин.
"Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы [санкций] потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого", - уточнил глава государства.
"Минфин посчитал, и я уверенно могу вам сказать, уверенно: 28 595 санкций в отношении физических и юридических лиц, - поделился подсчетами российского министерства Путин. - Это больше, чем все санкции против всех стран, […] причем кратно выше".
Несмотря на это, подчеркнул президент РФ, российский бизнес научился работать в условиях западных санкций и сумел запустить альтернативные механизмы сотрудничества зарубежными партнерами, которые готовы работать с Россией.
Владимир Путин обратил внимание на серьезные вызовы, с которыми отечественный бизнес столкнулся за последние годы. "В их числе мощное санкционное давление прежде всего, ограничения на международные расчеты и операции на внешних рынках. Эти и другие действия в целом подрывают свободу торговли и инвестиций в мировой экономике", - отметил глава государства в своем выступлении.
Также российский президент подчеркнул позитивные изменения в адаптации предпринимательского сообщества к новым условиям. "Важно, что за это время отечественные предприниматели научились работать в условиях санкций, - заявил Путин. - Адаптировались к ним, продумали и запустили альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами, с теми, кто хочет с нами работать".