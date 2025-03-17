Путин призвал бизнес не воспринимать санкции против России как временные меры

00:25 19.03.2025

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) озвучил свое видение текущей санкционной политики Запада в отношении России, подчеркнув ее долгосрочный и стратегический характер.



Виктория Воропаева



По его словам, санкции против РФ представляют собой не "временные или точечные меры", а "механизм системного стратегического давления" на страну.



"И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности", - отметил президент, очерчивая долгосрочные тенденции международной политики в отношении России.



