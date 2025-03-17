Китай запустил цифровую платформу торговли сырьем для традиционной китайской медицины между Синьцзяном и Центральной Азией

00:40 19.03.2025

Задействована платформа импорта и экспорта лекарственного сырья для ТКМ между Синьцзяном и странами Центральной Азии



Пекин, 18 марта /Синьхуа/ -- В Синьцзян-Уйгурском автономном районе /Северо-Западный Китай/ заработала платформа для торговли лекарственным сырьем для традиционной китайской медицины /ТКМ/, которая благодаря цифровизации сделает беспрепятственными каналы импорта и экспорта этого вида сырья между СУАР, странами Центральной Азии и др., поспособствовав тем самым повышению уровня сотрудничества между странами-участницами инициативы "Пояс и путь" в этой области, передают местные СМИ.



Данные показывают, что в Синьцзяне посевная площадь под лекарственное сырье ТКМ превысила 4 млн му /1 га = 15 му/. На долю таких аутентичных сортов, как сафлор, лакрица и цистанхе, приходится 60 проц. национального рынка, а в 2024 году импорт лекарственного сырья ТКМ через КПП Хоргос в Синьцзян вырос на 37 проц. в годовом исчислении.



Как отметил председатель Синьцзянской ассоциации фармацевтической промышленности Чэнь Цзиньчэн, Синьцзян богат ресурсами лекарственного сырья ТКМ, но здесь отсутствует масштабированный рынок для торговли им, в результате чего для фармацевтических предприятий по-прежнему актуальной остается проблема высоких издержек на его закупку.



Ожидается, что новая платформа поможет преодолеть географические ограничения, расширить каналы продаж, сократить трансакционные издержки и повысить уровень стандартизации отрасли, заявил он.



Кроме того, по его словам, платформа послужит драйвером для создания сети цепочки поставок лекарственных средств, охватывающей страны Центральной Азии. На данный момент на платформе уже были сформированы интеллектуальный складской центр площадью 20 тыс. кв.м. и база обработки и тестирования лекарственного сырья ТКМ с годовой производственной мощностью 50 тыс. тонн, что позволит осуществлять быстрый сбор и распределение лекарственного сырья из Синьцзяна и стран Центральной Азии.



Новая платформа насчитывает 4 основные функции: систему онлайн-торговли, складирование и логистику, проверку качества и систему обработки



Генеральный директор компании промышленных инвестиций Цифрового Синьцзяна Гао Вэйдун сообщил, что в рамках платформы также начнет функционировать специальная зона для трансграничной торговли лекарственным сырьем ТКМ, которая в течение этого года охватит 30 аутентичных производственных площадок в Китае и расширит рынки Центральной и Юго-Восточной Азии.