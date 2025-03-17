Sky News: Американцам хоккей интереснее Украины

01:04 19.03.2025

Телеканал Sky News уверен, что большинство американцев больше интересуются хоккеем, чем конфликтом на Украине.



Корреспондент канала Джеймс Мэтьюз, комментируя итоги переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа отметил, что обсуждение возможного хоккейного матча между командами США и России является "более значимым шагом, чем кажется" и свидетельствует, что Вашингтон действительно желает восстановить отношения с Москвой.



"Хоккейный матч будет иметь значение для Трампа, - уверен Мэтьюс. - Он любит говорить о спорте, он любит продавать спорт, а многие американцы больше заботятся о хоккее, чем о конфликте, который, по их мнению, их не касается".



Иван Сысоев