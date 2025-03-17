Космодром Байконур скоро будет праздновать юбилей - 70 лет

01:06 19.03.2025

В текущем году космодром Байконур будет праздновать знаменательную дату - семидесятилетний юбилей.



18 Марта



Легендарный космодром известен, пожалуй, всему миру. Известен и город, расположенный рядом с самой большой космической гаванью планеты. И в этом году 2 июня Байконуру исполнится ровно 70 лет. Во всем этом разобрался корреспондент медиапортала Caravan.kz.



Космическая мечта Земли начала претворяться в жизнь в далеком 1955 году, когда правительство СССР приняло решение построить новый полигон, на котором планировалось испытать первую советскую МБР - (баллистическую межконтинентальную ракету) Р-7 под индексом "изделие 8 К71". С нее, собственно, и началась космическая эра Земли. В модифицированном виде эта ракета отправила в космос первый орбитальный спутник и первый пилотируемый корабль.



Но сначала была не просто большая, а огромная по масштабу стройка прямо посреди степи на пустом месте, где проходила лишь ветка железной дороги. Нужно было привезти все - от огромного количества бетона и арматуры до обычных инструментов и краски. А прежде всего нужно было привезти тех, кто все это выгрузит и начнет строить.



Это была поистине всесоюзная стройка, только с грифом "секретно". По большей части были задействованы военные строители, в их числе инженеры, проектировщики, сварщики, простые солдаты и специалисты других строительных специальностей. Среди них было много казахстанцев.



В 1955-м решение о строительстве было принято окончательно. Уже в 1957-м 15 мая с Байконура впервые запустили межконтинентальную баллистическую ракету.



Интересен тот факт, что изначально рассматривалось несколько вариантов расположения засекреченного в то время военного объекта. Рассматривали варианты строительства на Дальнем Востоке или Северном Кавказе. Окончательно же строить "испытательный и научно-исследовательский полигон № 5 Минобороны СССР" (который позднее стал знаменит и известен всему человечеству под названием Байконур) было решено в Кзыл-Ординской области Казахской ССР (ныне - Кызылординская область Республики Казахстан).



О размахе и грандиозности всего построенного говорит цифра общей площади, занимаемой космодромом. Он расположен на более чем 6 тысячах квадратных километров. Это более чем в два раза превышает площадь такого крупного мегаполиса, как Москва.



Космодром в действии



Сегодня лишь с Байконура осуществляются пилотируемые запуски российских аппаратов на околоземную орбиту. Для этого здесь имеется все необходимое: есть 12 стартовых площадок,11 монтажно-испытательных корпусов для финальной сборки, разного рода испытаний, а также корпуса для осуществления подготовки перед стартом ракет-носителей, разгонных двигателей и ступеней и самих космических аппаратов. Кроме того, космодром имеет 4 собственные заправочные топливохранилища, вычислительно-измерительный комплекс и даже собственный кислородно-азотный завод.



В собственности космической гавани находятся целые аэродромы, причем первого класса. А также проложена собственная железнодорожная сеть, свыше 1000 километров автодорог, около 600 электроподстанций, тысячекилометровые линии электропередачи и коммуникационные линии связи. А в штатном расписании космодрома числятся свыше 10 000 постоянных сотрудников.



Отсюда много лет производились запуски ракет-носителей. С 2001 года осуществлялись запуски аппаратов "Союз-ФГ" и "Протон М", с 2006 года - "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б". С 1999-го по 2015-й здесь же производились старты совместных российско-украинских ракет "Днепр". Пуск этих ракет осуществлялся из шахты пусковой установки межконтинентальной ракеты РС-20. На базе же МБР РС-20 была создана ракета "Зенит-3SLБ" для запуска в космос с 2008 по 2013 год в рамках проводимого тогда экспериментального проекта "Наземный старт".



Роль легендарного космодрома невозможно переоценить. Отсюда стартовали и успешно выводились на околоземную орбиту пилотируемые корабли, такие как "Союз МС" (их запуск начался с 2016 г.) с экипажами на международную космическую станцию. Для доставки необходимых на орбите грузов с Байконура с 2015 года запускали грузовые корабли "Прогресс МС". Они доставляли все необходимое для экипажа МКС.



Космопорт стал центром многих инновационных инициатив по освоению космоса. С Байконура впервые в истории человечества были запущены искусственные спутники, отправляемые к Солнцу, Луне, Венере. Отсюда стартовали такие космические корабли, как "Восток", "Восход", "Союз", "Прогресс". С Байконура также были запущены знаменитые орбитальные станции "Салют", "Мир", а также модули Международной космической станции.



После обретения Казахстаном независимости встал вопрос о статусе космодрома. И в 1994 году Россия и Казахстан заключили договор об аренде. По условиям договора Россия будет использовать Байконур до 2050 года. И на сегодняшний день Байконур является центром, где осуществляются крупные международные космические программы.



Для Казахстана тема исследования космоса тесно связана с именем первого казахского космонавта Токтара Аубакирова. Казахский космонавт впервые полетел на орбиту на корабле "Союз ТМ-13", стартовавшем с космодрома Байконур 2 октября 1991 года. Тогда корабль состыковался с околоземной орбитальной космической станцией "Мир". На ней Токтар Аубакиров занимался научно-исследовательской работой вместе с членами экипажа. Там проводились эксперименты по изучению аспектов биотехнологий, металлургии, медицины, а также связанные с проблемами Аральского региона.



Еще один гражданин Казахстана Талгат Мусабаев трижды летал в космос. А в сентябре 2015 года в космический полет отправился третий казахский космонавт Айдын Аимбетов. Ему первому от Казахстана довелось полететь в космос в составе международного экипажа.



За все годы использования космодрома Байконур с него стартовали почти 5 тысяч ракет различного назначения. Из них около 3 тысяч были запущены с целью изучения космоса.



Только лишь в период 1957-1991 годов в СССР было запущено 2,5 тысячи ракет. А с 1992 по 2016 год были осуществлены запуски 495 ракет-носителей.



И сегодня космодром является важнейшим центром на Земле по осуществлению исследовательских космических программ. 2 июня ему исполнится ровно 70 лет!



Автор: Артур Губайдулин