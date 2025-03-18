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Таалай Эсеналиев (автор Игр Кочевых и Оседлых народов мира): "Олимпийские игры деградировали"
01:23 19.03.2025

Таалай Эсеналиев: "Олимпийские игры деградировали"

Анвар Ажиев
18 марта 2025

Высокие идеалы Олимпиады в МОК сегодня поставили ниже доллара. Эта международная площадка давно из спортивной превратилась в коммерческую. Дороговизна участия, трансгендеры и скандалы с WADA не добавляют ей авторитета. Поэтому в Центральной и Восточной Азии сейчас активно развивают свой Международный номадийский комитет. Ситуацию изданию AsiaToday прокомментировал автор и разработчик программы Игр Кочевых и Оседлых народов мира с 1988 года, профессор Таалай Эсеналиев.

Международный олимпийский комитет теряет свою политическую независимость и отдаляется от своей изначальной миссии о примирении и равенстве всех наций, когда не допускает к играм спортсменов из Беларуси и России или когда определяет страну-хозяйку проведения игр.



Таалай Эсеналиев: "Надо честно сказать, что Олимпийские игры стали элементом или инструментом, политическим инструментом, даже в манипуляциях в некоторых вопросах, для лоббирования некоторых вопросов, то есть очень много элементов".

Зато МОК очень стремится к независимости от WADA, не подчиняясь строгим требованиям организации и подрывая глобальные стандарты антидопингового контроля. Из-за чего спортсмены остаются в правовой неопределенности. Полномочия МОК и WADA пересекаются, и споры о праве принимать решения по санкциям и участникам заходят в юридический тупик.

Таалай Эсеналиев: "Если не будут менять, ну, это уже, скажем так, грозит уже самоуничтожением. То есть просто олимпийский комитет не будет его просто если так будет. Но я думаю, что этого не произойдет, потому что там есть силы, которые заинтересованы это сохранить, потому что там есть такие ключевые вопросы и политического характера, и многих других вопросов. Все равно олимпийский комитет, то есть олимпийский границы связаны с политикой, так получилось. Хотя спорт должен быть вне политики. Сам Пьерде Кубертен изначально говорил, что "о спорт, ты мир". Получается, что не мир, а постоянно вот эта конкуренция, борьба, соревнование, вот этот дух соревнования и так далее".

Коммерциализация Олимпийских игр превращает их в бизнес-проект, противоречащий идеалам Пьера де Кубертена. Игры становятся недоступными для развивающихся стран, которые не могут внести взносы или экипировать своих спортсменов. Интересы атлетов вообще смещаются на второй план, а главным становится прибыль: доходы от спонсорских контрактов и телетрансляций.

Таалай Эсеналиев: "Идет процесс самоуничтожения. Если они поймут это, тогда они должны будут принять решение, начать пересмотреть свои цели, задачи, пересмотреть свою структуру и обновить, и что-то новое внести, чтобы выжить, чтобы дать миру новую парадигму, новую передачу взаимоотношения и взаимодействие".

Покидающий пост президента МОК Томас Бах оставляет непростое наследство. Новый президент МОК должен будет очистить организацию от коррупционных пятен, чтобы восстановить доверие. Сегодня мировое сообщество называет нескольких кандидатов на пост. Основного из них, Д. Лапартиана, поддерживает Томас Бах и монархический дом Габсбургов, его оппонентом считается С. Коу, негласно выступающий от династии Виндзоров. Лыжник Й. Элиаш и представитель олимпийского комитета Иордании Ф. ибн Хуссейн считаются "техническими кандидатами". Еще на должность президента МОК может претендовать гимнаст М. Ватанабе, министр молодежи и спорта Зимбабве К. Конвентри и, наконец, вице-президент международной федерации пятиборья Х.А. Самаранч-мл.

Профессор Таалай Эсеналиев сегодня не берется предположить, кто может возглавить Олимпийский комитет после ухода Томаса Баха. Он сейчас сам развивает в Азии альтернативные международные соревнования. Недавно Эсеналиев представил мировому сообществу и ООН проект Игр кочевых и оседлых народов, продвигающих традиции и духовные ценности.

"К чему мы и призываем через вот эти Игры кочевых и оседлых народов, создать комплиментарную структуру, которая станет дополнением даже в помощь Олимпийским играм. То есть западная культура, традиции олимпийских игр и восточная. Вместе они будут просто, тогда они выживут, не вымрут как динозавры. Вот такой вот, как бы мы предлагаем путь в ООН и так далее, выход из ситуации".

Параллельно Олимпийскому, страны Центральной и Восточной Азии скоро создадут Международный номадийский комитет. Вьетнам и Лаос уже готовы предоставить штаб-квартиру для комиссии и рабочей группы МНК.

Источник - Вечерний Бишкек
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