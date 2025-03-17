|Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы
01:54 19.03.2025
Международный аэропорт Андижана открывается 20 марта
Первый рейс будет выполнен по маршруту Ташкент - Андижан - Ташкент авиакомпанией Silk Avia. Продажа билетов на рейсы US601/US602 стартовала 18 марта.
Рейсы будут выполняться на самолетах ATR-72-600 по вторникам и четвергам. Согласно расписанию, вылет из Ташкента запланирован на 11:20 с прибытием в Андижан в 12:20. Обратный рейс вылетает из Андижана в 13:00 и приземляется в Ташкенте в 14:00. В дальнейшем аэропорт также планирует возобновить международные авиаперевозки.
Напомним, что в аэропорту Андижана завершился первый этап реконструкции. В рамках первого этапа была построена новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) категории 4Е длиной 3 300 метров и шириной 60 метров, одна рулежная дорожка и перрон на 3 стоянки для воздушных судов. Все новые элементы покрытия выполнены из цементобетона, что обеспечивает высокую прочность и долговечность в условиях жаркого климата. Классификационное число покрытия (PCN) составляет 64R/B/W/T, что позволяет аэропорту принимать широкофюзеляжные самолеты, такие как Boeing 787, 747 и Airbus A330, а также воздушные суда меньшего класса.
На данный момент продолжается строительство второй рулежной дорожки и перрона на 7 стоянок. Также ведутся работы по установке радиолокационного, метеорологического и светосигнального оборудования категории CAT-II ICAO. Это позволит аэропорту одновременно обслуживать до 10 самолетов и принимать воздушные суда в ночное время и при сложных погодных условиях.
Реконструкция аэропорта началась 1 апреля 2023 года, когда аэродром был закрыт для полной модернизации. Старая взлетно-посадочная полоса длиной 2985 метров и шириной 44 метра, а также рулежные дорожки и перрон не соответствовали современным требованиям из-за длительного срока эксплуатации и ограниченной несущей способности.
Здание терминала пока остается без изменений - его модернизация запланирована на втором этапе реконструкции.