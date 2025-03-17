Международный аэропорт "Андижан" начнет с 20 марта принимать регулярные пассажирские авиарейсы

01:54 19.03.2025

Международный аэропорт Андижана открывается 20 марта



Первый рейс будет выполнен по маршруту Ташкент - Андижан - Ташкент авиакомпанией Silk Avia. Продажа билетов на рейсы US601/US602 стартовала 18 марта.



Рейсы будут выполняться на самолетах ATR-72-600 по вторникам и четвергам. Согласно расписанию, вылет из Ташкента запланирован на 11:20 с прибытием в Андижан в 12:20. Обратный рейс вылетает из Андижана в 13:00 и приземляется в Ташкенте в 14:00. В дальнейшем аэропорт также планирует возобновить международные авиаперевозки.



