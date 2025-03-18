Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений, - Шерали Ризоен

02:00 19.03.2025 Таджикистан и Киргизия: решение пограничного вопроса открывает новую эпоху отношений



Шерали Ризоен

18.03.2025



Таджикистан и Киргизия сделали большой шаг навстречу друг другу, превратив совместную границу из фактора конфликта в фактор устойчивого развития.Можно смело предположить, что решение пограничного вопроса между Душанбе и Бишкеком окажет благоприятное воздействие на интеграционные процессы в Центральной Азии и усилит потенциал регионального сотрудничества. Это открывает новые возможности для региона в плане развития его субъектности, пишет Шерали Ризоен, кандидат политических наук (г. Душанбе, Таджикистан).



С 12 по 13 марта 2025 года президент Таджикистана Эмомали Рахмон посетил Киргизию с государственным визитом, в ходе которого Душанбе и Бишкек поставили точку в вопросе урегулирования государственных границ. На данный момент результаты этого визита можно обозначить как важнейшее событие 2025 года и для внешней политики Таджикистана и Киргизии, и для регионального взаимодействия в Центральной Азии в целом.



Подписанный в ходе визита Договор о государственной границе можно обозначить как ключевой документ в истории 32-летних дипломатических отношений Таджикистана и Киргизии, то есть после установления дипломатических отношений (с 14 января 1993 года), Договора об основах межгосударственных отношений между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой от 12 июля 1996 года и Договора между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой о добрососедских и партнерских отношениях от 26 мая 2004 года. Душанбе и Бишкек на высоком уровне подписали пакет двусторонних документов и приняли совместные решения, которые направлены на искоренение корневых причин приграничных конфликтов (определение линии государственных границ, что решает проблемы доступа населения приграничных регионов к питьевой и поливной воде, земле, дорогам, полезным ископаемым и позволяет урегулировать вопрос незаконного задержания жителей приграничных регионов) и создание условий для нормализации двустороннего сотрудничества. Два КПП на границе уже открыты, возобновлено прямое авиасообщение между Душанбе и Бишкеком, в ближайшее время откроются другие КПП, будет налажено авиасообщение между Худжандом и Бишкеком, автобусные сообщения между приграничными регионами, что очень важно для людей в обеих странах.



Те, кто профессионально изучал пограничный вопрос Таджикистана и Киргизии, понимали, что возможна патовая ситуация и высока вероятность консервации проблемы, как это было на протяжении двух десятилетий. С одной стороны, пат делал консервацию оптимальным подходом, а с другой – кровавые конфликты 2021 и 2022 годов показали, что, если вопрос не решить сегодня, завтра будет еще сложнее. Пограничный вопрос ограничивал внешнеполитические возможности обеих стран и не соответствовал существующему формату регионального сотрудничества в Центральной Азии.



Страны показали политическую волю, использовав для урегулирования вопроса границ следующие три принципа:



1) соблюдение достигнутых договоренностей;



2) готовность идти на уступки друг другу;



3) признание и понимание национальных интересов друг друга.



Именно наличие политической воли и три принципа открыли путь к достижению успеха. Этот опыт можно в видоизмененной форме использовать для достижения прорыва и в других сферах сотрудничества.



Таджикистан и Киргизия подняли вопрос определения государственных границ в 1997 году, практическую работу начали в 2002 году и завершили ее в марте 2025 года, то есть потребовались десятилетия. Следует отметить, что руководители и члены Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации государственных границ за последние четыре года сделали очень многое и, по сообщениям СМИ, встречались на регулярной основе.



По заявлению президента Киргизии Садыра Жапарова, подписанный договор о границе будет внесен в Жогорку Кенеш на ратификацию 19 марта 2025 года. Скорее всего, 19 марта 2025 года на первом заседании первой сессии вновь избранной нижней палаты Маджлиси Оли Республики Таджикистан седьмого созыва также будет рассмотрен вопрос ратификации договора о границе с Киргизией. Таким образом, существует высокая вероятность обмена ратификационными грамотами между Таджикистаном и Киргизией в ходе первого саммита государств Ферганской долины 31 марта 2025 года в Худжанде.



Вопрос государственных границ является сверхчувствительной темой, и всегда находятся те, кто открыто и скрыто недоволен его решением или не согласен с ним. Парадоксом можно назвать тот факт, что большинство "недовольных" и "несогласных" все же выступают за решение этого вопроса, поскольку в глубине души понимают его важность для обеспечения безопасности, развития своей страны и региона в целом.



Принимая во внимание факт подписания главами государств договора о границе можно сделать вывод, что Душанбе и Бишкеку удалось разрешить труднорешаемую проблему, которая сохранялась больше века, и обе страны заложили основу для открытия новой страницы в межгосударственных отношениях. В условиях, когда основные нити урегулирования затяжных и новых конфликтов и войн переплелись и превратились в рычаг геополитического воздействия, формирующий среду для постоянной нестабильности, подход Таджикистана и Киргизии к решению пограничного вопроса приобретает стратегическое значение.



Во-первых, фундаментальное значение для Таджикистана и Киргизии. Важнейшим аспектом урегулирования вопроса государственных границ между Душанбе и Бишкеком является тот факт, что они были финализированы на двусторонней основе без привлечения посредников из числа третьих стран или международных и межгосударственных организаций. Этот подход свидетельствует о зрелости и дальновидности политического руководства Таджикистана и Киргизии, которое в долгосрочной перспективе и в историческом измерении освободило свои страны от бремени "быть обязанными" кому-либо в решении этого вопроса. На мой взгляд, именно в двустороннем подходе заключается ключ успеха и способности Душанбе и Бишкека договориться по гиперчувствительному вопросу и минимизировать использование этого фактора для воздействия как на внутреннюю, так и на внешнюю политику обеих стран.



Во-вторых, региональное значение и воздействие на интеграционные процессы Центральной Азии. Оценка рисков и угроз для стран Центральной Азии имеет внутренние и внешние аспекты. Вопрос неопределенности государственных границ Таджикистана и Киргизии был в числе видимых угроз региональной безопасности. Сегодня можно констатировать, что этот вызов начинает терять свою актуальность как для Душанбе и Бишкека, так и для Центральноазиатского региона в целом, поскольку завершился внутрирегиональный процесс определения государственных границ. Таким образом, все пять стран Центральной Азии юридически оформили свои границы и завершили этот этап своей новейшей истории. Можно смело предположить, что решение вопроса границ между Душанбе и Бишкеком окажет благоприятное воздействие на интеграционные процессы в Центральной Азии и усилит потенциал регионального сотрудничества. Это открывает новые возможности для стран региона в плане развития субъектности Центральной Азии в современных международных отношениях.



В-третьих, влияние на будущее двустороннее взаимодействие Таджикистана и Киргизии. Сегодня урегулирование вопроса государственных границ открыло путь к нормализации межгосударственных отношений и в ближайшей перспективе окажет существенное влияние на укрепление двустороннего сотрудничества, а также на свободное перемещение людей и капитала. Наряду с этим можно вспомнить о стратегическом, политическом, торгово-экономическом, водно-энергетическом, транспортно-транзитном и культурно-гуманитарном значении решения этого вопроса, что в совокупности усиливает потенциал безопасности обеих стран. На основе этих обоюдовыгодных сфер и направлений можно прогнозировать будущее двусторонних отношений Душанбе и Бишкека. В ближайшее время есть шанс инициировать разработку важного документа – договора о стратегическом партнерстве, подписание которого возможно в ходе ответного государственного визита главы Киргизии в Таджикистан, что соответствует долгосрочным и добрососедским отношениям между странами.



Заключение



Очевидно, что без учета и признания национальных интересов сторон и готовности идти на уступки друг другу во имя добрососедства невозможно было поставить точку в вопросе государственных границ. Сегодня отношения Душанбе и Бишкека находятся на подъеме. В этих условиях целесообразно обратить внимание на следующее:



- образно говоря, наступает "медовый месяц" в сотрудничестве Таджикистана и Киргизии; очень важно не упустить момент и максимально использовать благоприятную ситуацию для восстановления и укрепления межгосударственных отношений;



- Таджикистан и Киргизия подписали солидный пакет двусторонних документов и заложили основу для сотрудничества по многим направлениям; теперь важно уделить внимание решению проблемных вопросов в двустороннем сотрудничестве, следуя принципу "ноль проблем с соседом".



- к сожалению, в контексте приграничного конфликта в медиапространстве обеих стран создан большой объем негативного информационного контента;нужно восстановить взаимный позитивный имидж в информационном пространстве и в общественном мнении друг друга.



В целом Таджикистан и Киргизия сделали большой шаг навстречу друг другу, превратив совместную границу из фактора конфликта в фактор устойчивого развития. Источник - Клуб "Валдай"

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