|Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI
02:40 19.03.2025
Нацбанк Казахстана начал продавать цифровую инвестиционную монету UKI
При накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального Банка
АЛМАТЫ, 18 мар - Sputnik. Национальный Банк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты ÚKI.
Новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX).
"Целью проекта Gold Coin является предоставление гражданам Казахстана альтернативного источника инвестирования и накопления капитала в условиях цифровой экономики и современных технологий", - ранее говорилось в сообщении Нацбанка Казахстана, анонсирующем выпуск цифрового эквивалента монеты.
Как пояснила пресс-служба Нацбанка, одна единица Gold Coin равна 1/20 тройской унции золота. Ее стоимость зависит от цены на золото, установленной Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA), и официального курса тенге к доллару США, на день перед покупкой/ продажей.
Пользователи мобильного приложения Tabys смогут в режиме онлайн покупать, продавать и дарить Gold Coin. Также при накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального Банка.