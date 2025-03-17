Нацбанк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты UKI

02:40 19.03.2025

Нацбанк Казахстана начал продавать цифровую инвестиционную монету UKI



При накоплении двадцати эквивалентов (единиц) Gold Coin можно обменять на физическую золотую инвестиционную монету ÚKI в территориальных филиалах Национального Банка



АЛМАТЫ, 18 мар - Sputnik. Национальный Банк Казахстана запустил проект Gold Coin – цифровой эквивалент инвестиционной монеты ÚKI.



Новый инвестиционный инструмент доступен к приобретению в мобильном приложении Tabys биржи Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange, AIX).



