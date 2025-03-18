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Петр Акопов: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах
02:57 19.03.2025

Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
18.03.2025

Путин бы не вел переговоры, если бы не был уверен, что Трамп хочет договориться. Путин исходит из того, что Трамп даже может договориться, если сумеет прогнуть спайку Зеленского с Европой. И от того, насколько Трамп готов их прогибать, зависит то, на что может согласиться Россия, считает политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее Владимир Путин после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом поддержал идею американского коллеги о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.

- Петр, как вы считаете, с какой именно целью Путин согласился пойти на эти символические уступки?

- Смысл этого разговора был в том, чтобы показать намерения двигаться в сторону прекращения войны.

Не думаю, что Трамп рассчитывал на то, что Путин согласится с его идеей о перемирии на 30 дней, потому что его подход "мы согласны, но" измениться не мог. Тем не менее, продвижение идет. Потому что наш отказ от ракетных ударов и украинский отказ от дроновых атак – это первый шаг в сторону прекращения огня: символический, но очень важный.

То, что предлагала Европа по поводу отказа от любых боевых действий в воздухе и на море – это слишком общо. Россия не отказывается от ударов в воздухе по военным объектам, но энергетику трогать не будет. И это первый шаг в сторону того, чтобы переговоры между Москвой и Вашингтоном по Украине шли дальше.

В ближайшее время в Саудовской Аравии должна состояться американо-российские переговоры по выяснению технических деталей. Обеспечение свободного передвижения украинских и российских судов в Черном море – это только одна деталь. Наверняка там будут подниматься более широкие вопросы, которые ранее обсуждали Лавров и Ушаков на встрече со своими американскими коллегами.

О встрече между Путиным и Трампом пока ничего не говорится, но, думаю, она будет приурочена к серьезному дипломатическому прорыву. Пока ни мы, ни американцы ее не форсируют, хотя Трамп хотел провести ее в первые дни после своей инаугурации. А их второй телефонный разговор закладывают определенную традицию (после него может быть третий и четвертый), что обе стороны готовы к диалогу и пытаются договориться по Украине.

А параллельно идет большой разговор по поводу широкого комплекса наших двухсторонних отношений, которые касаются Ближнего Востока и экономики.

- Некоторые эксперты задаются вопросом, что конкретно считать энергетической инфраструктурой - электростанции или еще и НПЗ с нефтебазами. Имеет ли это значение?

- Я думаю, что считается все, потому что мы наносим удары по электростанции, а Украина бьет по НПЗ.

- Если Украина сорвет эти договоренности, каковы могут быть последствия?

- Украине будет проще нарушить это перемирие, учитывая, что Путин уже отдал приказ об отказе от ударов. Все-таки украинские атаки идут каждый день, просто они бывают более массовыми или менее массовыми. Если завтра мы увидим атаку украинских БПЛА, у Украины будет два варианта: либо сказать, что это "русские сами себя обстреляли", либо реально прекратить эти атаки. Если киевский режим не сможет воздерживаться от атак дольше недели, Россия получит все основания продолжить бить по украинской энергетике.

Но мне кажется, это сейчас не самый главный вопрос. Потому что нам пока не сообщили, насколько Путин и Трамп реально продвинулись в обсуждении основных вещей: гарантий по невступлению Украины в НАТО, европейским миротворцам и всему остальному. Понятно, что они об этом говорили. И понятно, что они также обсуждали выборы на Украине: кто может не просто вести переговоры от имени Киева, а потом подписать реальное мирное соглашение. Это же напрямую касается судьбы Зеленского и изменений в украинском законодательстве.

Пока Путин и Трамп не придут здесь к какому-то общему знаменателю, они об этом широкой публике рассказывать не будут.

- Будет ли эта цифра в 30 дней иметь решающее значение?

- Она важна в том смысле, что вместо предложения Трампа о 30-дневном перемирии Путин согласился на 30-дневный отказ от ударов по энергетике.

Противники Трампа в США будут трактовать это как его поражение. Якобы Путин опять обвел его вокруг пальца, и вместо перемирия подсовывает ему дохлую корову в виде отказа от атак на инфраструктуру Украины, мотивируя это тем, что Киев сам нарушил эту договоренность.

Сторонники Трампа будут говорить, что он якобы дожимает Путина. "Это уже первый шаг, еще немного, еще пройдут переговоры, и Россия на все согласится".

Я бы еще обратил внимание на тему Ирана, которую, наверное, поднял именно Трамп.

В сообщении Белого дома было сказано об общей позиции президентов, что "Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль". То есть имеется в виду, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием. Но, во-первых, Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием. А, во-вторых, под предлогом того, что Иран собирается уничтожить Израиль, израильтяне уже давно толкают Америку к катастрофе в виде призывов вбомбить Иран в каменный век. Я не знаю, что Путин сказал дословно, но, полагаю, что эта американская трактовка была очень вольной.

Путин мог согласиться с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Так с этим и Иран согласен. Тегеран говорит, что это может быть только в крайнем случае, если встанет прямая угроза существования его государственности. А Израиль и Америка сами делают все, чтобы Иран ядерной бомбой обзавелся. Если это все же произойдет, это произойдет по вине Вашингтона и Тель-Авива.

- Как поступит Путин, если поймет, что Трамп очень хотел бы договориться по Украине и глобальным вопросам, но объективно не может?

- Путин бы не вел с ним переговоры, если бы не был уверен, что Трамп хочет договориться. Путин исходит из того, что Трамп даже может договориться, если сумеет прогнуть спайку Зеленского с Европой. И от того, насколько Трамп готов их прогибать, зависит то, на что может согласиться Россия.

Если мы поймем, что Трамп принудил Украину и Европу к миру, шансы на американо-российского соглашения по Украине возрастут. Если не увидим, все вернется на круги своя. Тем более, боевые действия не прекращаются.

То есть говорить о переломе пока рано. Москва и Вашингтон пока просто пытаются выйти на договоренность. Но основную работу для этого выхода должен проделать именно Трамп.

Короче говоря, то, что мы делаем на поле боя, Трамп должен сделать на дипломатическом фронте.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742342220


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